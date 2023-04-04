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04 апреля 2023, 22:12 |
2641
1

Хорватский клуб оштрафовал украинского футболиста. Что произошло?

«Осиек» отстранил Евгения Чеберко от первой команды до особого распоряжения

04 апреля 2023, 22:12 |
2641
1
Хорватский клуб оштрафовал украинского футболиста. Что произошло?
Twitter. Евгений Чеберко

Хорватский футбольный клуб «Осиек» отстранил 25-летнего украинского защитника Евгения Чеберко от первой команды до особого распоряжения, а также оштрафовал его.

Дело в том, что ранее Чеберко заявил главному тренеру «Осиека», что не готов играть в матче 27-го тура чемпионата Хорватии против «Риеки» (1:1) после того, как клуб отклонил предложение по игроку от одной из команд МЛС.

Официальное заявление «Осиека»:

«Евгений Чеберко был оштрафован в соответствии с регламентом клуба и до дальнейшего распоряжения он будет тренироваться отдельно от команды после того, как сказал тренеру Боримиру Перковичу, что не готов играть в матче с «Риекой», и что он не хочет ехать с командой.

Такая реакция случилась после того, как на прошлой неделе поступило официальное предложение от иностранного клуба. Оно было отклонено, поскольку клуб переживает деликатный момент сезона, пытаясь стабилизировать результаты и закрепиться на третьем месте.

Поскольку игрок настаивал на уходе, ему было предложено осуществить трансфер после окончания чемпионата, на что он не согласился.

«Осиек» всегда имел справедливые отношения с игроком, у клуба нет долгов перед игроком, клуб проявил большую отзывчивость в ситуации, когда родина игрока оказалась в водовороте войны, и в знак поддержки игрок был капитаном команды в игре против «Вараждина».

Единственное, чего мы просили взамен, это профессиональные отношения, которых, очевидно, накануне одной из важнейших игр сезона мы не получили. Любой вид шантажа, игры с репутацией клуба или постановка собственных интересов выше интересов клуба недопустимы».

В 2021 году Чеберко перешел в «Осиек» на правах аренды из «ЛАСКа», а в начале 2022 года подписал полноценный контракт с хорватским клубом. Всего за «Осиек» Евгений провел 33 матча за 2 сезона, результативными действиями не отметился.

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Осиек штрафы Евгений Чеберко чемпионат Хорватии по футболу MLS Риека
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