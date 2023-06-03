ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце продлил контракт с немецким Айнтрахтом
Новое соглашение хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года
Немецкий хавбек Марио Гетце продлил контракт с немецким «Айнтрахтом».
Хавбек подписал новый контракт с командой из Франкфурта. Чемпиону мира 2014 в субботу, 3 июня, исполняется 31 год.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, а срок прежнего договора истекал в середине 2025 года.
Гетце выступает за команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 45 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.
✍️🤠#SGE pic.twitter.com/Fob8Ps4F13— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) June 2, 2023
🦅 BREAKING NEWS 🦅@MarioGoetze signs an early extension to his contract with Eintracht Frankfurt through to 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣! ✍️🙌#SGE pic.twitter.com/uWwsIqUkNq— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) June 2, 2023
„It's-a me, Mario! “ 🆙#SGE pic.twitter.com/sA99LKDda7— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 2, 2023
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