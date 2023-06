ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце продлил контракт с немецким Айнтрахтом

Немецкий хавбек Марио Гетце продлил контракт с немецким «Айнтрахтом».

Хавбек подписал новый контракт с командой из Франкфурта. Чемпиону мира 2014 в субботу, 3 июня, исполняется 31 год.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, а срок прежнего договора истекал в середине 2025 года.

Гетце выступает за команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 45 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

🦅 BREAKING NEWS 🦅@MarioGoetze signs an early extension to his contract with Eintracht Frankfurt through to 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣! ✍️🙌#SGE pic.twitter.com/uWwsIqUkNq