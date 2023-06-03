Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце продлил контракт с немецким Айнтрахтом
Германия
03 июня 2023, 00:45 | Обновлено 03 июня 2023, 01:05
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце продлил контракт с немецким Айнтрахтом

Новое соглашение хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года

03 июня 2023, 00:45 | Обновлено 03 июня 2023, 01:05
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце продлил контракт с немецким Айнтрахтом
ФК Айнтрахт. Марио Гетце

Немецкий хавбек Марио Гетце продлил контракт с немецким «Айнтрахтом».

Хавбек подписал новый контракт с командой из Франкфурта. Чемпиону мира 2014 в субботу, 3 июня, исполняется 31 год.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, а срок прежнего договора истекал в середине 2025 года.

Гетце выступает за команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 45 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэл Леау продлил контракт с Миланом
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с двумя полузащитниками
Марио Гетце Айнтрахт Франкфурт продление контракта
Источник ФК Айнтрахт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию
Футбол | 02 июня 2023, 11:15 5
Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию
Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию

Когда деньги льются рекой, остается только пошире оттопыривать карманы

Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Футбол | 02 июня 2023, 08:33 5
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина

В историю вошел «Брентфорд»

Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
Теннис | 02.06.2023, 23:10
Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
Германия по пенальти обыграла Францию и стала победителем Евро-2023 U-17
Футбол | 02.06.2023, 23:10
Германия по пенальти обыграла Францию и стала победителем Евро-2023 U-17
Германия по пенальти обыграла Францию и стала победителем Евро-2023 U-17
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Теннис | 02.06.2023, 18:39
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
01.06.2023, 10:50 2
Футбол
Возвращение Маркевича, победы Цуренко и Костюк, скандал с арбитром
Возвращение Маркевича, победы Цуренко и Костюк, скандал с арбитром
02.06.2023, 05:27
Другие виды
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
01.06.2023, 21:22 7
Теннис
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
01.06.2023, 22:40 2
Теннис
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 44
Футбол
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 6
Теннис
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
01.06.2023, 01:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности