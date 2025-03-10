Провал представителя топ-4. Айнтрахт оказался слабее Униона

9 марта в Германии было проведено два заключительных матча 25-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» Франкфурт на своем поле уступил столичному «Униону» – 1:2. В течение первого тайма хозяева вели в счете, однако гостям удалось перевернуть игру во второй 45-минутке.

В другом поединке произошло противостояние между клубами «Хоффенхайм» и «Хайденхайм». Оба коллектива обменялись забитыми голами, но определить сильнейшего им не удалось. В результате команды завершили игру при счете 1:1.

Бундеслига. 25-й тур, 9 марта

«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион» Берлин – 1:2

Голы: Батшуаи, 13 – Кверфельд, 62, Чон У Йон, 78

«Хоффенхайм» – «Хайденхайм» – 1:1

Голы: Табакович, 34 – Зивзовадзе, 65

Турнирная таблица: