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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
09.03.2025 18:30 – FT 1 : 1
Хайденхайм
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Германия
10 марта 2025, 03:24 | Обновлено 10 марта 2025, 03:31
14
0

Провал представителя топ-4. Айнтрахт оказался слабее Униона

В Германии доиграли матчи 25-го тура Бундеслиги

10 марта 2025, 03:24 | Обновлено 10 марта 2025, 03:31
14
0
Провал представителя топ-4. Айнтрахт оказался слабее Униона
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в Германии было проведено два заключительных матча 25-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» Франкфурт на своем поле уступил столичному «Униону» – 1:2. В течение первого тайма хозяева вели в счете, однако гостям удалось перевернуть игру во второй 45-минутке.

В другом поединке произошло противостояние между клубами «Хоффенхайм» и «Хайденхайм». Оба коллектива обменялись забитыми голами, но определить сильнейшего им не удалось. В результате команды завершили игру при счете 1:1.

Бундеслига. 25-й тур, 9 марта

«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион» Берлин – 1:2

Голы: Батшуаи, 13 – Кверфельд, 62, Чон У Йон, 78

«Хоффенхайм» – «Хайденхайм» – 1:1

Голы: Табакович, 34 – Зивзовадзе, 65

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 25 19 4 2 74 - 23 61
2 Байер 25 15 8 2 55 - 30 53
3 Майнц 25 13 5 7 42 - 26 44
4 Айнтрахт Ф 25 12 6 7 51 - 39 42
5 Фрайбург 25 12 5 8 34 - 36 41
6 РБ Лейпциг 25 10 9 6 39 - 33 39
7 Вольфсбург 25 10 8 7 49 - 39 38
8 Штутгарт 25 10 7 8 44 - 39 37
9 Боруссия М 25 11 4 10 39 - 38 37
10 Боруссия Д 25 10 5 10 45 - 39 35
11 Аугсбург 25 9 8 8 28 - 35 35
12 Вердер 25 9 6 10 38 - 49 33
13 Хоффенхайм 25 6 8 11 32 - 47 26
14 Унион Берлин 25 7 5 13 22 - 38 26
15 Санкт-Паули 25 6 4 15 19 - 30 22
16 Бохум 25 5 5 15 26 - 49 20
17 Хольштайн Киль 25 4 5 16 37 - 61 17
18 Хайденхайм 25 4 4 17 28 - 51 16
Полная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (Хайденхайм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Табакович (Хоффенхайм).
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Айнтрахт Франкфурт Унион Берлин Хоффенхайм Хайденхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига Миши Батшуайи видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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