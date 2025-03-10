Провал представителя топ-4. Айнтрахт оказался слабее Униона
В Германии доиграли матчи 25-го тура Бундеслиги
9 марта в Германии было проведено два заключительных матча 25-го тура Бундеслиги.
«Айнтрахт» Франкфурт на своем поле уступил столичному «Униону» – 1:2. В течение первого тайма хозяева вели в счете, однако гостям удалось перевернуть игру во второй 45-минутке.
В другом поединке произошло противостояние между клубами «Хоффенхайм» и «Хайденхайм». Оба коллектива обменялись забитыми голами, но определить сильнейшего им не удалось. В результате команды завершили игру при счете 1:1.
Бундеслига. 25-й тур, 9 марта
«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион» Берлин – 1:2
Голы: Батшуаи, 13 – Кверфельд, 62, Чон У Йон, 78
«Хоффенхайм» – «Хайденхайм» – 1:1
Голы: Табакович, 34 – Зивзовадзе, 65
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|25
|19
|4
|2
|74 - 23
|61
|2
|Байер
|25
|15
|8
|2
|55 - 30
|53
|3
|Майнц
|25
|13
|5
|7
|42 - 26
|44
|4
|Айнтрахт Ф
|25
|12
|6
|7
|51 - 39
|42
|5
|Фрайбург
|25
|12
|5
|8
|34 - 36
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|10
|9
|6
|39 - 33
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|49 - 39
|38
|8
|Штутгарт
|25
|10
|7
|8
|44 - 39
|37
|9
|Боруссия М
|25
|11
|4
|10
|39 - 38
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|10
|5
|10
|45 - 39
|35
|11
|Аугсбург
|25
|9
|8
|8
|28 - 35
|35
|12
|Вердер
|25
|9
|6
|10
|38 - 49
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|6
|8
|11
|32 - 47
|26
|14
|Унион Берлин
|25
|7
|5
|13
|22 - 38
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|6
|4
|15
|19 - 30
|22
|16
|Бохум
|25
|5
|5
|15
|26 - 49
|20
|17
|Хольштайн Киль
|25
|4
|5
|16
|37 - 61
|17
|18
|Хайденхайм
|25
|4
|4
|17
|28 - 51
|16
События матча
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