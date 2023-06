ВИДЕО. Жозе оскорблял арбитра. В УЕФА выдвинули обвинения Моуриньо

В среду, 31 мая, в Будапеште состоялся финальный матч Лиги Европы между командами «Севилья» и «Рома» (1:1, пен. 4:1).

Коуч римлян Жозе Моуриньо после матча раскритиковал работ главного судьи Энтони Тейлора, считая, что арбитр должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанской команды, когда мяч попал в руку защитнику.

После матча Жозе Моуриньо ожидал судей на парковке стадиона, где высказал свои претензии и оскорбил рефери: «Какой позор, мужик! Ты ***ное позорище!»

В УЕФА сообщили, что начато расследование по поводу оскорбления арбитра главным тренером римлян. Также открыто дисциплинарное дело по еще нескольким пунктам правил.

Обвинения против Севильи:

Обвинения против Ромы:

ВИДЕО. Моуриньо на парковке оскорбил судью финала Лиги Европы

Jose Mourinho to Anthony Taylor after the game last night: “You’re a f**king disgrace!!!”



🎥@tvdellosportpic.twitter.com/SJx7WWqAsA