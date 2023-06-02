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Лига Европы
02 июня 2023, 20:43 | Обновлено 02 июня 2023, 21:00
599
0

ВИДЕО. Жозе оскорблял арбитра. В УЕФА выдвинули обвинения Моуриньо

Коуч римлян после матча раскритиковал работу главного судьи Энтони Тейлора

02 июня 2023, 20:43 | Обновлено 02 июня 2023, 21:00
599
0
ВИДЕО. Жозе оскорблял арбитра. В УЕФА выдвинули обвинения Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 мая, в Будапеште состоялся финальный матч Лиги Европы между командами «Севилья» и «Рома» (1:1, пен. 4:1).

Коуч римлян Жозе Моуриньо после матча раскритиковал работ главного судьи Энтони Тейлора, считая, что арбитр должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанской команды, когда мяч попал в руку защитнику.

После матча Жозе Моуриньо ожидал судей на парковке стадиона, где высказал свои претензии и оскорбил рефери: «Какой позор, мужик! Ты ***ное позорище!»

В УЕФА сообщили, что начато расследование по поводу оскорбления арбитра главным тренером римлян. Также открыто дисциплинарное дело по еще нескольким пунктам правил.

Обвинения против Севильи:

  • Вторжение на игровое поле
  • Метание предметов
  • Использование файеров
  • Ненадлежащее поведение команды

Обвинения против Ромы:

  • Метание предметов
  • Использование фейерверков
  • Повреждение имущества
  • Массовые беспорядки
  • Ненадлежащее поведение команды
  • Оскорбление официального лица матча главным тренером (Жозе Моуриньо)

ВИДЕО. Моуриньо на парковке оскорбил судью финала Лиги Европы

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Источник УЕФА
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