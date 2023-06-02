ВИДЕО. Жозе оскорблял арбитра. В УЕФА выдвинули обвинения Моуриньо
Коуч римлян после матча раскритиковал работу главного судьи Энтони Тейлора
В среду, 31 мая, в Будапеште состоялся финальный матч Лиги Европы между командами «Севилья» и «Рома» (1:1, пен. 4:1).
Коуч римлян Жозе Моуриньо после матча раскритиковал работ главного судьи Энтони Тейлора, считая, что арбитр должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанской команды, когда мяч попал в руку защитнику.
После матча Жозе Моуриньо ожидал судей на парковке стадиона, где высказал свои претензии и оскорбил рефери: «Какой позор, мужик! Ты ***ное позорище!»
В УЕФА сообщили, что начато расследование по поводу оскорбления арбитра главным тренером римлян. Также открыто дисциплинарное дело по еще нескольким пунктам правил.
Обвинения против Севильи:
- Вторжение на игровое поле
- Метание предметов
- Использование файеров
- Ненадлежащее поведение команды
Обвинения против Ромы:
- Метание предметов
- Использование фейерверков
- Повреждение имущества
- Массовые беспорядки
- Ненадлежащее поведение команды
- Оскорбление официального лица матча главным тренером (Жозе Моуриньо)
ВИДЕО. Моуриньо на парковке оскорбил судью финала Лиги Европы
Jose Mourinho to Anthony Taylor after the game last night: “You’re a f**king disgrace!!!”— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 1, 2023
🎥@tvdellosportpic.twitter.com/SJx7WWqAsA
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