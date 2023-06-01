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  4. ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
Лига Европы
01 июня 2023, 10:10 |
2295
7

ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы

Жозе был в ярости после проигранного матча «Севилье»

01 июня 2023, 10:10 |
2295
7
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В среду, 31 мая, состоялся финальный матч Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Рома». Основное время игры и экстратаймы завершились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были испанцы – 4:1.

После завершения поединка наставник римлян Жозе Моуриньо обратился к главному арбитру поединка Энтони Тейлору на парковке:

«Ты чертов позор!».

Дело в том, что Тейлор дважды за матч не назначил пенальти в ворота «Севильи» после спорных моментов. Вначале на 31-й минуте защитник испанцев якобы ударил Тэмми Абрахама ногой по голове, а на 81-й, после прострела Неманьи Матича, в штрафной площади испанской команды произошел контакт мяча с левой рукой их футболиста, которая находилась в «естественном положении». Именно так Тейлор и аргументировал свое решение не назначать 11-метровый.

ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы

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Энтони Тейлор Рома Рим Севилья фанаты болельщики видео Лига Европы Жозе Моуриньо Севилья - Рома
Источник Sport.ua
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Crimea
Скотина ти неособлива Гойда до Мєдвєдєва дружить!
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+4
GloryUkraine
Я згоден з Мауром. Суддя відсудив на двійку цей матч. 
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+1
Перець
Жозе мало щей напхав 
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+1
Istm
Моуріньо, це ти ганьба - свинособак з чимось там вітати.
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0
Выталкиватель парашутистов
Судья отсудил на отлично, даже тот момент, когда он отменил 11-ти метровый в ворота Ромы, показывает его профессионализм, который, кстати, напрочь отсутствует у наших "топовых" арбитров. Футболисты сейчас очень хорошо научились разного рода провокациям на поле, но и арбитры стали не лыком шиты, все эти смертельные касания и переломы внутренних органов не проходят на таком уровне.
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0
Eye of Providence
Мауріньо бракує чесних українських арбітрів, які свистить за дотик.
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-1
antt
А у ворота Роми також непризначили ще більш очевидний! Можливо трохи сумнівний підхід але не позбавлений сенсу - тільки дуже очевидні пенальті призначати а так вирішуйте хто сильніший без пенальті у грі. Що в результаті призвело до лотереї у серії пенальті. До речі срібні медалі не тільки Моуріньо не хоче мати, інший гравець Роми також "здивувався" коли Чеферін йому вручав.
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-1
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