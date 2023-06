В среду, 31 мая, состоялся финальный матч Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Рома». Основное время игры и экстратаймы завершились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были испанцы – 4:1.

После завершения поединка наставник римлян Жозе Моуриньо обратился к главному арбитру поединка Энтони Тейлору на парковке:

«Ты чертов позор!».

Дело в том, что Тейлор дважды за матч не назначил пенальти в ворота «Севильи» после спорных моментов. Вначале на 31-й минуте защитник испанцев якобы ударил Тэмми Абрахама ногой по голове, а на 81-й, после прострела Неманьи Матича, в штрафной площади испанской команды произошел контакт мяча с левой рукой их футболиста, которая находилась в «естественном положении». Именно так Тейлор и аргументировал свое решение не назначать 11-метровый.

ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы

Jose Mourinho to Anthony Taylor after the game last night: “You’re a f**king disgrace!!!”



🎥@tvdellosportpic.twitter.com/SJx7WWqAsA