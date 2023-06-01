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Лига Европы
01 июня 2023, 08:10 | Обновлено 01 июня 2023, 08:15
513
0

ФОТО. Как это было. Нервы Моуриньо. Севилья завоевала трофей Лиги Европы

Вратарь «Севильи» Яссин Буну выиграл серию пенальти в финале с «Ромой»

01 июня 2023, 08:10 | Обновлено 01 июня 2023, 08:15
513
0
ФОТО. Как это было. Нервы Моуриньо. Севилья завоевала трофей Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча. «Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам (1:1, пен 4:1).

Лучшим игроком матча в УЕФА назван вратарь «Севильи» Яссин Буну, который выиграл серию пенальти, не пропустив два раза из трех попыток.

ФОТО. Как это было. Нервы Моуриньо. Севилья завоевала трофей Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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