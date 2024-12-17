Карпаты собираются определиться с арендованными футболистами
Львовский клуб подпишет игрока «Кривбасса»
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» подготовку ко второй части сезона начнут 10 января 2025 года во Львове.
С 19 января по 14 февраля львовский клуб будет находиться на заграничном сборе – в Турции, где сыграет 8-9 контрольных матчей.
Сейчас в «Карпатах» определяются с арендованными игроками. Вероятно, «зелено-белые» откажутся от услуг Дениса Устименко из «Кривбасса». Кроме того, годовая «прописка» у трех бразильских легионеров: Жана Педросо и Бруниньо клуб не прочь выкупить, а вот по Стенио еще есть вопросы, ведь его нельзя назвать игроком стартового состава.
Что касается новичков, то все идет к тому, что к «Карпатам» присоединится защитник Тимур Стецьков из «Кривбасса».
В нынешнем сезоне УПЛ «Карпаты» набрали 24 очка и занимают шестое место в чемпионате.
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