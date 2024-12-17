Известна реакция Челси и FA на проваленный допинг-тест Мудрика
Клуб и ассоциация пока отказываются от комментариев
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
О скандальной ситуации уже сообщил авторитетный британский портал The Telegraph. Журналисты этого издания связывались с 23-летним футболистом, его представителями, представителями «Челси» и даже Футбольной ассоциацией Англии, но все они отказались давать комментарий.
Напомним, в случае подтверждения информации о проваленном допинг-тесте Михаилу грозит до 4 лет дисквалификации.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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