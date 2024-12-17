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Англия
17 декабря 2024, 12:09 |
2016
3

Известна реакция Челси и FA на проваленный допинг-тест Мудрика

Клуб и ассоциация пока отказываются от комментариев

17 декабря 2024, 12:09 |
2016
3
Известна реакция Челси и FA на проваленный допинг-тест Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

О скандальной ситуации уже сообщил авторитетный британский портал The Telegraph. Журналисты этого издания связывались с 23-летним футболистом, его представителями, представителями «Челси» и даже Футбольной ассоциацией Англии, но все они отказались давать комментарий.

Напомним, в случае подтверждения информации о проваленном допинг-тесте Михаилу грозит до 4 лет дисквалификации.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: The Telegraph
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Комментарии 3
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easterly
Санта_Барбара -перший сезон
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-1
avk2307
Из того , что тут написано, то он работает с фитнес тренером Дмитрием Чаповским, который и с Довбиком и с Цыганковым и с Судаковым работает. И даже вроде Енцо как то видели с ним. Но тренер же не доктор,верно?
Ну и про то, что он(Мудрик) не оправдал ожидание красной строкой написано
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-2
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