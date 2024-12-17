Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал суммы, которыми руководство «Динамо» мотивирует соперников донецкого «Шахтера» в матчах Украинской Премьер-лиги.

«Мне подтвердили информацию, что Динамо «заряжает» против Шахтера.

Я раньше озвучивал информацию, которую дают три миллиона гривен за победу над дончанами. За ничью, оказывается, полтора миллиона. И плюс еще Динамо предлагает определенные плюшки типа затащить Шахтер на какой-то плохой стадион», – рассказал Бурбас.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на третьей строчке с 33 баллами после 16 игр.

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