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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:44
1484
24

Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят

Игорь Бурбас рассказал инсайдерскую информацию

17 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:44
1484
24
Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал суммы, которыми руководство «Динамо» мотивирует соперников донецкого «Шахтера» в матчах Украинской Премьер-лиги.

«Мне подтвердили информацию, что Динамо «заряжает» против Шахтера.

Я раньше озвучивал информацию, которую дают три миллиона гривен за победу над дончанами. За ничью, оказывается, полтора миллиона. И плюс еще Динамо предлагает определенные плюшки типа затащить Шахтер на какой-то плохой стадион», – рассказал Бурбас.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на третьей строчке с 33 баллами после 16 игр.

Ранее украинский журналист рассказал, что может спасти Михаила Мудрика от длительного бана до употребления допинга.

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Игорь Бурбас Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 26
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MrStepanovM .
це вкид щоб відвернути увагу від Мудрика? ню-ню...
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+6
avk2307
У Шахтаря кінцівка року не вдалася ні в ігровому ні в медійному планах, тому вірний "пес" і пропагандист зараз буде ще й не таке накидати в телеграмканалах
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+4
Boodya
Шахтар не мотивує нікого?😂
Бурбас = Циганик. 2 🤡
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+4
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Burevestnik
Бурбас цю інфу отримав особисто від Суркіса,
а підтвердив це особисто Буткевич.  
все зрослось !!!  
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+4
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romario1501
Каналів Футбол вже давно нема, але Бурбасятіна ще на них працює)
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+3
2112
По ходу у Бурбасятини поїхав дах. Забув видно як Шахтар в попередніх сезонах стимулював  половину команд. Аби тільки вийти в груповий етап ЛЧ. Всі ці недолугі експерти дуже швидко перевдягаються. Противно читать. А зараз немає прямого виходу. Все по чесному.  Тому і ниють всі шлюхтери!
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+3
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sahka1981
На поганий стадіон, ШД???
Ну да там відразу технарь як з Інгульцем буде.
А по фактам згадайте сезон коли ФК Львів грав у Львові з ДК і Дніпром 1 на вбитому Скіфі, а з ШД обидва матчі на зручній Львів-Арені.
От і весь Бурбас)
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+2
easterly
Кроти! Ви не виправні). Коли в черговий раз обісралися, то шукаєте винних десь, але не у себе. Краще піклуйтеся, щоб ще когось не впіймали на допінгу, бо у вас консультант з великим досвідом
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+2
FunnyCat_____
Срочно расчехлили штатного пропагандиста, чтобы отвлечь внимание общественности от партнера русской онлифанщицы!
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+1
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FunnyCat_____
А шахтёр типо так не делает никогда ?
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0
Ukraine
Боже, як Динамо впало низько...
Знав би Лобановський.
Ось вам як здобуваються перемоги в кабінетах
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0
Argon_76
Краще б при дбали достойних гравців
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0
Markus Bob
На самом деле, поражают такие "пинатели мяча", которые на поле не умирают за свой клуб, болельщиков, свою зарплату и контракт. Но они умирают за заряд от Шахтера или Динамо
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0
Khafre
Брехня. в Динамо немає грошей для таких штук. + в керівництві Динамо завжди працювали чесно, по правилах. Тому й відсосьдадують різним сосьєдадам та ференцварошам
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-2
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_Quantum19_
Так УАФ заборонила, починаючи з цього сезону фінансове стимулювання команд.
Чи це заборона тільки для ФК "Шахтар"??))
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-5
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