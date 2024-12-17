Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят
Игорь Бурбас рассказал инсайдерскую информацию
Украинский журналист Игорь Бурбас назвал суммы, которыми руководство «Динамо» мотивирует соперников донецкого «Шахтера» в матчах Украинской Премьер-лиги.
«Мне подтвердили информацию, что Динамо «заряжает» против Шахтера.
Я раньше озвучивал информацию, которую дают три миллиона гривен за победу над дончанами. За ничью, оказывается, полтора миллиона. И плюс еще Динамо предлагает определенные плюшки типа затащить Шахтер на какой-то плохой стадион», – рассказал Бурбас.
В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Александра Шовковского есть 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на третьей строчке с 33 баллами после 16 игр.
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Считается, что украинец принял милдронат
Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию
Бурбас = Циганик. 2 🤡
а підтвердив це особисто Буткевич.
все зрослось !!!
Ну да там відразу технарь як з Інгульцем буде.
А по фактам згадайте сезон коли ФК Львів грав у Львові з ДК і Дніпром 1 на вбитому Скіфі, а з ШД обидва матчі на зручній Львів-Арені.
От і весь Бурбас)
Знав би Лобановський.
Ось вам як здобуваються перемоги в кабінетах
Чи це заборона тільки для ФК "Шахтар"??))