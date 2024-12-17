Мудрик временно отстранен от футбола. В Челси начали расследование

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает британское издание Daily Mail, 23-летний футболист временно отстранен от футбола и именно поэтому пропустил последние матчи «Челси».

По информации источника, в клубе уже начали внутреннее расследование. Интересно, что Михаил уже проходил допинг-тест в августе 2024 года и тогда результат был отрицательным. При этом с того времени игрок никак не менял свой рацион.

Считается, что Мудрик мог принять допинг за пределами Великобритании, ведь препарат, найденный в его организме, недоступен в Англии.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.