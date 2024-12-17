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  4. Мудрик временно отстранен от футбола. В Челси начали расследование
Англия
17 декабря 2024, 12:18 | Обновлено 17 декабря 2024, 12:33
985
4

Мудрик временно отстранен от футбола. В Челси начали расследование

Футболист проходил тест на допинг в августе и тогда результат был отрицательным

17 декабря 2024, 12:18 | Обновлено 17 декабря 2024, 12:33
985
4
Мудрик временно отстранен от футбола. В Челси начали расследование
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает британское издание Daily Mail, 23-летний футболист временно отстранен от футбола и именно поэтому пропустил последние матчи «Челси».

По информации источника, в клубе уже начали внутреннее расследование. Интересно, что Михаил уже проходил допинг-тест в августе 2024 года и тогда результат был отрицательным. При этом с того времени игрок никак не менял свой рацион.

Считается, что Мудрик мог принять допинг за пределами Великобритании, ведь препарат, найденный в его организме, недоступен в Англии.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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Комментарии 4
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LexХХХ
Десь його навіть шкода. Палкін з Даринкою напарили челсюкам за гарний куш, хоча людина туди навіть не збиралась, і пішло життя під укіс
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0
Play Games
Йому вже 24. Рік-2 посидить на дискваліфікації! Вернеться в 26. Ну така собі карʼєра. Там лишиться роки 4 пограти
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-2
buhzanka
В вересні і жовтні він "фейєрив" у збірній.Був найкращим.
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-2
Макс Максов
І так в нього було мало ігрового часу, а тепер взагалі не буде!
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-3
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