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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 17 декабря 2024, 12:47
2089
2

«Дело сложное». Пронин объяснил Мудрику, что делать в ситуации с допингом

Евгений Пронин считает, что Михаилу Мудрику не стоит открывать пробу «B»

17 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 17 декабря 2024, 12:47
2089
2
«Дело сложное». Пронин объяснил Мудрику, что делать в ситуации с допингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин отреагировал на слухи о допинге Михаила Мудрика, дав совет вингеру национальной сборной Украины.

«По Мудрику по моему опыту. Положительная проба «А» – это априори нарушение антидопинговых правил и, как следствие, всегда приводит к дисквалификации. Дальше все зависит от нюансов и тактики.

Если спортсмен признает нарушение, соглашается сотрудничать с WADA, а юристы формируют правильную версию событий, спортсмен отказывается от открытия пробы «В», и применяются смягчающие обстоятельства, то срок дисквалификации может составлять 6–12 месяцев.

Примеры: кейсы Беседина, Андре Онана, Сако, Штилича, Браими, Ромарио.

Если спортсмен действует опрометчиво, эмоционально или интуитивно, и решает открыть пробу «В», то это уже игра господин или пропал. Проба «В» может стать либо излишним доказательством уже установленного факта, либо, в очень редких вариантах, опровергнуть результаты пробы «А».

На моей памяти были случаи, когда проба «В» оказывалась отрицательной, опровергая результаты пробы «А». Это были исключительные ситуации, поскольку пробы «А» и «В» являются частями одного биологического образца и анализируются по одинаковым процедурам.

Негативная проба «В» обычно связана с лабораторными ошибками при анализе, контаминацией образцов или неправильной обработкой, ложноположительными результатами из-за чувствительности оборудования. Но это большая редкость в современном антидопинговом контроле.

Случаи опровержения результатов пробы «А» пробой «В» случались, в частности, в легкой атлетике перед Лондонской Олимпиадой 2012 года. Однако это исключение из правил. Чаще проба «В» подтверждает результаты пробы «А», как это было по делу бывшего олимпийского чемпиона Юрия Билонога.

Дело сложное. Есть свои предположения, пока не буду их озвучивать. Единственное, что могу сказать: если проба «В» подтвердит результат пробы «А», то Михаилу грозит дисквалификация на 4 года. Дальше дело за CAS и лондонскими адвокатами», – написал Пронин.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Михаил Мудрик допинг чемпионат Англии по футболу Челси Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 2
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mgn1965
милдронат не допинг.
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mini.f
Не думаю, что Мудрику впихивали допинг и он об этом не знал... Все это делается ТОЛЬКО при согласии спортсмена. Если он не захочет калечить свое здоровье и карьеру - никто его не сможет заставить.
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