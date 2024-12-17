На каком месте Лунин? Определен лучший голкипер мира
Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес занял первое место в рейтинге
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего голкипера в мире.
Первое место в рейтинге занял 32-летний аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, который набрал 167 баллов.
Украинец Андрей Лунин («Реал Мадрид») попал в десятку престижного списка – поделил шестую позицию с вратарем «Интера» Яном Зоммером (25 баллов).
Одноклубник украинского вратаря – бельгиец Тибо Куртуа – разместился на пятом месте.
Эмилиано Мартинес впервые признан лучшим – ранее в рейтингах IFFHS он дважды подряд занимал второе место.
Рейтинг лучших вратарей мира по версии IFFHS
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