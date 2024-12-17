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17 декабря 2024, 11:58 |
659
2

На каком месте Лунин? Определен лучший голкипер мира

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес занял первое место в рейтинге

17 декабря 2024, 11:58 |
659
2
На каком месте Лунин? Определен лучший голкипер мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего голкипера в мире.

Первое место в рейтинге занял 32-летний аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, который набрал 167 баллов.

Украинец Андрей Лунин («Реал Мадрид») попал в десятку престижного списка – поделил шестую позицию с вратарем «Интера» Яном Зоммером (25 баллов).

Одноклубник украинского вратаря – бельгиец Тибо Куртуа – разместился на пятом месте.

Эмилиано Мартинес впервые признан лучшим – ранее в рейтингах IFFHS он дважды подряд занимал второе место.

Рейтинг лучших вратарей мира по версии IFFHS

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IFFHS рейтинг IFFHS рейтинг Эмилиано Мартинес Астон Вилла Унаи Симон Атлетик Бильбао Гиорги Мамардашвили Валенсия Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Ян Зоммер Интер Милан Майк Меньян Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Грегор Кобель Боруссия Дортмунд Давид Райя Арсенал Лондон
Микола Титюк Источник: IFFHS
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Комментарии 2
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Sdag
Где то сейчас в уголке Saar молча мочит кипятком себе трусики
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+1
Khafre
а де наш Бущан? якась чергова проплачена кротами оганізація. В десятку залізно мали увійти Бущан, Нещерет та Слава суркіс
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-2
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