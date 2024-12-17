«Один из лучших в АПЛ». Журналист AS в восторге от Забарного

Журналист издания AS Пабло Монтаньо назвал украинского игрока «Борнмута» Илью Забарного одним из лучших центральных защитников в английской Премьер-лиге.

«Какой центрбек Илья Забарный (22 года). Один из лучших в Премьер-лиге. Андони Ираола имеет настоящее сокровище в линии обороны. Великолепный первый пас, сила в единоборствах, иерархия и лидерство в обороне... Мало таких показателей, в которых бы украинец не доминировал», – написал Монтаньо в Twitter после встречи Борнмута с Вест Хэмом (1:1).

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей. Результативными действиями украинец не отмечался.