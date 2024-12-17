Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Один из лучших в АПЛ». Журналист AS в восторге от Забарного
Англия
17 декабря 2024, 11:59 |
663
1

«Один из лучших в АПЛ». Журналист AS в восторге от Забарного

Пабло Монтаньо расхваливает украинского защитника после матча с Вест Гэмом

17 декабря 2024, 11:59 |
663
1
«Один из лучших в АПЛ». Журналист AS в восторге от Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист издания AS Пабло Монтаньо назвал украинского игрока «Борнмута» Илью Забарного одним из лучших центральных защитников в английской Премьер-лиге.

«Какой центрбек Илья Забарный (22 года). Один из лучших в Премьер-лиге. Андони Ираола имеет настоящее сокровище в линии обороны. Великолепный первый пас, сила в единоборствах, иерархия и лидерство в обороне... Мало таких показателей, в которых бы украинец не доминировал», – написал Монтаньо в Twitter после встречи Борнмута с Вест Хэмом (1:1).

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей. Результативными действиями украинец не отмечался.

По теме:
«Полный шок». Мудрик впервые прокомментировал проваленный допинг-тест
Мудрик временно отстранен от футбола. В Челси начали расследование
Известна реакция Челси и FA на проваленный допинг-тест Мудрика
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал или Манчестер Сити? Лидер Байера определился, где продолжит карьеру
Футбол | 17 декабря 2024, 10:47 0
Реал или Манчестер Сити? Лидер Байера определился, где продолжит карьеру
Реал или Манчестер Сити? Лидер Байера определился, где продолжит карьеру

Контракт Флориана Вирца действует до июня 2027 года

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17 декабря 2024, 09:31 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Бокс | 17.12.2024, 10:47
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Бокс | 17.12.2024, 08:03
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Футбол | 17.12.2024, 09:26
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
приємно...
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 3
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем