Английский рефери Энтони Тейлор и его родственники после финала Лиги Европы были атакованы фанатами «Ромы» в аэропорту Будапешта.

В арбитра от римских хулиганов летели стулья и другие предметы. Службы правопорядка сумели защитить Тейлора и его семью.

Тейлор отработал на финальном матче между «Севильей» и «Ромой» (1:1, пен. 4:1), после которого испанский клуб получил трофей Лиги Европы. Фанаты «Ромы» были недовольны судейством. Арбитр назначил в ворота «Ромы» пенальти, который затем отменил после использования VAR.

Коуч римлян Жозе Моуриньо после матча раскритиковал судейство, считая, что арбитр должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанской команды, когда мяч попал в руку защитнику.

После матча Жозе Моуриньо ожидал судей на парковке стадиона, где высказал свои претензии и оскорбил рефери: «Какой позор, мужик! Ты ***ное позорище!»

ВИДЕО. На судью финала Лиги Европы напали фанаты Ромы в аэропорту Будапешта

Anthony Taylor, the referee for the #UEL final, was harassed by AS Roma supporters at the airport with his family.



Horrible scenes 😖

pic.twitter.com/jEHjJhXy4d — SPORTbible (@sportbible) June 1, 2023

Anthony Taylor was with his family when harassed by Roma fans at the Airport. Had to be taken aside by security, bottles were thrown by some and he was physically attacked by others.



pic.twitter.com/kfVmjQcNZa — Chris Williams (@Chris78Williams) June 1, 2023