Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Украинка выиграла у представительницы страны 404 в трех сетах
Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (WTA 192) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В третьем раунде Ролан Гаррос украинка в трех сетах обыграла представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 56) за 2 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2023. 1/16 финала
Анна Блинкова – Элина Свитолина (Украина) – 6:2, 2:6, 5:7
Начало матча Элина откровенно провалила. Блинкова играла агрессивно, точно и доминировала на корте. Анна диктовала ход встречи и выиграла первый сет по игре.
Перед стартом второй партии украинка взяла медицинский тайм-аут. Ее муж, Гаэль Монфис, очень подозрительно смотрел на Элину в первом сете, однако никакой травмы у украинки не было. Свитолиной закапали глаза, насморк, из-за которого слезились глаза, видимо не прошел. Во втором сете мы увидели абсолютно другой теннис от Элины. Но и Блинкова сдала. Анна сыпала ошибками, а Свитолина чаще стала забивать мячи. Итог – 6:2.
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Третий сет начался нервно. Свитолина не сделала брейк в первом гейме, хотя имела брейк-поинт, но затем спокойно взяла свою подачу. Третий гейм остался за Элиной и вскоре она повела 3:1 (40:30) на подаче Блинковой. Но сделать второй брейк и практически досрочно обеспечить себе победу не получилось. Блинкова вернулась в игру, в своем любимом стиле отпраздновала ошибки Элины «камонами», а вскоре повела 4:3.
Элине пришлось подавать, чтоб остаться в игре. Она это сделала, хотя счет был 40:40 на ее подаче в 8-м гейме. В 9-м гейме Элина сделала важный брейк. При 4:5 украинка вышла подавать на матч, но не справилась с этим заданием. Тем не менее, в 11-м гейме Свитолина снова сделала брейк и во второй раз вышла подавать на. 12-й гейм получился очень напряженным, но не из-за качественного тенниса Блинковой, а из-за нескольких ошибок подряд от Свитолиной. Но с третьего матчбола удалось все-таки закрыть за собой поединок. Итог третьей партии – 7:5!
Это была вторая встреча теннисисток. Неделей ранее Элина выиграла у Анны в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.
В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной.
Down to the wire 🔌— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023
In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit
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Окончательно пары будут известны 4 июня
В 90-х годах минувшего века даже на топ-уровне происходило что-то удивительное…
В будь-якому випадку, щиро вдячний Еліні за можливість повболівати за українську тенісистку на вирішальних стадіях мейджора. Давненько це було. Французи теж безмежно вдячні: за відсутності француженок Париж вболіває за Елю, як за свою))
З перемогою, любі мої!!! Важка надважлива вимушена цінна...та що я буду вам говорити)))))
Еліну звичайно з перемогою над терорашисткою, але найбільше у цьому матчі порадувала футболка з боксу Світоліної: RUS-НІ PEACE-ДА!