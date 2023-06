Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (WTA 192) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка в трех сетах обыграла представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 56) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/16 финала

Анна Блинкова – Элина Свитолина (Украина) – 6:2, 2:6, 5:7

Начало матча Элина откровенно провалила. Блинкова играла агрессивно, точно и доминировала на корте. Анна диктовала ход встречи и выиграла первый сет по игре.

Перед стартом второй партии украинка взяла медицинский тайм-аут. Ее муж, Гаэль Монфис, очень подозрительно смотрел на Элину в первом сете, однако никакой травмы у украинки не было. Свитолиной закапали глаза, насморк, из-за которого слезились глаза, видимо не прошел. Во втором сете мы увидели абсолютно другой теннис от Элины. Но и Блинкова сдала. Анна сыпала ошибками, а Свитолина чаще стала забивать мячи. Итог – 6:2.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Третий сет начался нервно. Свитолина не сделала брейк в первом гейме, хотя имела брейк-поинт, но затем спокойно взяла свою подачу. Третий гейм остался за Элиной и вскоре она повела 3:1 (40:30) на подаче Блинковой. Но сделать второй брейк и практически досрочно обеспечить себе победу не получилось. Блинкова вернулась в игру, в своем любимом стиле отпраздновала ошибки Элины «камонами», а вскоре повела 4:3.

Элине пришлось подавать, чтоб остаться в игре. Она это сделала, хотя счет был 40:40 на ее подаче в 8-м гейме. В 9-м гейме Элина сделала важный брейк. При 4:5 украинка вышла подавать на матч, но не справилась с этим заданием. Тем не менее, в 11-м гейме Свитолина снова сделала брейк и во второй раз вышла подавать на. 12-й гейм получился очень напряженным, но не из-за качественного тенниса Блинковой, а из-за нескольких ошибок подряд от Свитолиной. Но с третьего матчбола удалось все-таки закрыть за собой поединок. Итог третьей партии – 7:5!

Это была вторая встреча теннисисток. Неделей ранее Элина выиграла у Анны в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной.

Down to the wire 🔌



In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit