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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 18:39 | Обновлено 02 июня 2023, 19:21
9702
55

Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023

Украинка выиграла у представительницы страны 404 в трех сетах

02 июня 2023, 18:39 | Обновлено 02 июня 2023, 19:21
9702
55
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (WTA 192) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка в трех сетах обыграла представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 56) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/16 финала

Анна Блинкова – Элина Свитолина (Украина) – 6:2, 2:6, 5:7

Начало матча Элина откровенно провалила. Блинкова играла агрессивно, точно и доминировала на корте. Анна диктовала ход встречи и выиграла первый сет по игре.

Перед стартом второй партии украинка взяла медицинский тайм-аут. Ее муж, Гаэль Монфис, очень подозрительно смотрел на Элину в первом сете, однако никакой травмы у украинки не было. Свитолиной закапали глаза, насморк, из-за которого слезились глаза, видимо не прошел. Во втором сете мы увидели абсолютно другой теннис от Элины. Но и Блинкова сдала. Анна сыпала ошибками, а Свитолина чаще стала забивать мячи. Итог – 6:2.


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Третий сет начался нервно. Свитолина не сделала брейк в первом гейме, хотя имела брейк-поинт, но затем спокойно взяла свою подачу. Третий гейм остался за Элиной и вскоре она повела 3:1 (40:30) на подаче Блинковой. Но сделать второй брейк и практически досрочно обеспечить себе победу не получилось. Блинкова вернулась в игру, в своем любимом стиле отпраздновала ошибки Элины «камонами», а вскоре повела 4:3.

Элине пришлось подавать, чтоб остаться в игре. Она это сделала, хотя счет был 40:40 на ее подаче в 8-м гейме. В 9-м гейме Элина сделала важный брейк. При 4:5 украинка вышла подавать на матч, но не справилась с этим заданием. Тем не менее, в 11-м гейме Свитолина снова сделала брейк и во второй раз вышла подавать на. 12-й гейм получился очень напряженным, но не из-за качественного тенниса Блинковой, а из-за нескольких ошибок подряд от Свитолиной. Но с третьего матчбола удалось все-таки закрыть за собой поединок. Итог третьей партии – 7:5!

Это была вторая встреча теннисисток. Неделей ранее Элина выиграла у Анны в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 55
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Volodymyr Kolos
Щось є вічне - це характер Еліни. Що є найьбільш крінжове - це французька публіка. Просто викусіть клоуни! НЕ БУДЕ РУКОСТИСКАНЬ З М'ЯСОМ І БУЛЬБОЮ. НІКОЛИ. Слава Україні🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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+24
Kapitan Vrungel
Та скільки ж там тих сраних кацапок... 
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+20
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introvert
Найвищий бал Еліні за характер. За гру, по сетах: тверда "двійка" за перший, "четвірка" за два наступних. Приводів для оптимізму щодо подальших турнірних перспектив небагато, з сьогоднішнім рівнем тенісу не те що проти сабаленки, навіть проти Касаткіної шансів буде обмаль. В безлічі моментів, де млинкова пробачала, від останньої таких подарунків чекати не варто. Тож Еліні потрібно здійснити щось ще більш неймовірне, ніж вона зробила у Страсбурзі: якісно покращити свою гру за два дні.
В будь-якому випадку, щиро вдячний Еліні за можливість повболівати за українську тенісистку на вирішальних стадіях мейджора. Давненько це було. Французи теж безмежно вдячні: за відсутності француженок Париж вболіває за Елю, як за свою))
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+16
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Katyshka
дякую,Еліна!мало не померла.
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+14
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sahka1981
Молодець!!!
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+13
Сергій Юрійович
З усіх рашитток  - Касатка сама адекватна. Вона й не скєпна й у вью виказувала "розуміння" поточної ситуації. Колись Еліна її роздєлувала на раз-два, але тут,  навіть не знаю. Але побореться, факт. ПС. І рубльов вилетів - свято продовжується. 
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+12
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VITASS
Бля як  закричав!!!
З перемогою, любі мої!!! Важка надважлива вимушена цінна...та що я буду вам говорити)))))
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+12
u6464u
З перемогою , красуня .
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+12
Oliynuk_sport
Молодець Еліна Світоліна! Удачі і перемог
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+11
Обсервер Влад
І навіщо було стільки мучитися з цією Оладковою? Там можна було спокійно в 2 сетах виносити це кацапське непорозуміння!
Еліну звичайно з перемогою над терорашисткою, але найбільше у цьому матчі порадувала футболка з боксу Світоліної: RUS-НІ PEACE-ДА!
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+10
Vova Chol
Гарна перемога , а наступна також лаптєнога і лишньохромосомна. Еля , удачі тобі і перемоги !
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+10
axylinam
Молодчинка Элинка- выдала полный набор удовольствий для слабонервных болельщиков, в целом возвращение получилось отличным
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+9
Alehandro
Валідоліна) Нерви поматала сьогодні) Але воно того вартувало)
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+9
aleks19826
Касаткіна хоч і росіянка і лесбіянка зі стажем, але вона не бидло кацапське. Розумна і думаюча тенісистка. Буде гарний теніс
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+8
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arrow1418
Я не знаю чому так, включив при 3-1 в третьому сеті стало 4:3 виключив , почекав включив при 4:5 ,думаю щас все окей подасть порадію 5:5 (( після того не включав і слава Богу )) молодець ,так тримати удачі 
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+8
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Vbolivalnyk-Peter
Я ж казав, що тепер Еліні доведеться в кожному раунді "мочити" представницю без прапора...
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+7
Александр Ад
ай молодець Елінааа!ІЇ сила волі перемогла фізічну силу суперниці в 3-ему сеті!Так тримати Слава Україні!
Ответить
+7
олег инкогнито
Дає Єліна! Як би так і далі.
Ответить
+7
Vik_77
Молодчинка, Еліна! Хороший матч. Далі буде...
Ответить
+7
Назар Пундяк Fin
Зараз Матусевисч знов буде нити...
Ответить
+6
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