Карло АНЧЕЛОТТИ: «В Испании сейчас три команды могут стать чемпионами»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал борьбу за титул в испанской Ла Лиге.

«В этом сезоне уже очевидно, что борьба за титул будет между нами, «Атлетико» и «Барселоной». Это два сильных соперника, как для нас, так и в их борьбе друг с другом. Тем более каждая из команд имела свой тяжёлый период в сезоне: «Атлетико» в начале, у нас в ноябре, а у «Барселоны» в декабре.

Несмотря на спады у команд, все три коллектива имеют равные шансы бороться за победу.

Главное, что все вернулись в борьбу, и это делает гонку за титул ещё более интересной», – рассказал Анчелотти.

Мадридский «Реал» занимает второе место в чемпионате, а «Барселона» пока третья. Лидером Ла Лиги является мадридский «Атлетико».

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