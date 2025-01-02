Разгром главного соперника. Рейнджерс и Селтик сыграли дерби

В рамках чемпионата Шотландии состоялось главное дерби страны – Рейнджерс сыграл против Селтика. Хозяева сумели выиграть со счетом 3:0, но большой интриги в борьбе за титул все равно нет.

Селтик, который проиграл в чемпионате впервые с марта, опережает конкурента на 11 очков (50 против 39).

Чемпионат Шотландии. 21-й тур

Рейнджерс – Селтик 3:0

Голы: Хаджи, 7, Проппер, 66, Данило, 82