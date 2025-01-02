Стало известно, хочет ли чемпион Европы покинуть Барселону

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо хочет остаться в клубе, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист, с трудностью регистрации которого появляются трудности, не хочет покидать Каталонию, несмотря на слухи о заинтересованности английских, итальянских и немецких клубов, он не намерен вести переговоры с другими коллективами.

В текущем сезоне Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Ольмо.