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Испания
02 января 2025, 19:15 |
110
0

Стало известно, хочет ли чемпион Европы покинуть Барселону

Дани Ольмо хочет остаться в каталонском клубе

02 января 2025, 19:15 |
110
0
Стало известно, хочет ли чемпион Европы покинуть Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо хочет остаться в клубе, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист, с трудностью регистрации которого появляются трудности, не хочет покидать Каталонию, несмотря на слухи о заинтересованности английских, итальянских и немецких клубов, он не намерен вести переговоры с другими коллективами.

В текущем сезоне Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Ольмо.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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