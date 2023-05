Магия Севильи против магии Моуриньо. Составы на финал Лиги Европы

Сегодня в 22:00 в Будапеште начнется финальный матч Лиги Европы между Севильей и Ромой. Отметим, что для Севильи это уже 7-й финал турнира с 2006 года - все предыдущие команда выиграла.

Однако тренер Ромы Жозе Моуриньо обладает такой же магией - он выиграл все свои еврокубковыt финалы. Кто окажется сильнее?

Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Теллес, Фернандо, Ракитич, Окампос, Гил, Торрес, Эн-Несери

Рома: Патрисиу, Спинаццола, Ибаньес, Мансини, Смоллинг, Челик, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Дибала

Your #UELfinal 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 ⚔️



⚪️ 7⃣ Changes 🔄

🔴 Bono between the sticks 🇲🇦

⚪️ Telles and Fernando starting 🇧🇷 pic.twitter.com/AEpMHXqExt