ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину

Полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко после завершения клубного сезона приехал в Киев. Об этом сообщил твиттер-аккаунт платформы «United 24».

«Сегодня у нас еще один особенный гость в Киеве. В Украину вернулась звезда «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко. Наконец-то он дома».

We have another special guest today in Kyiv!

To Ukraine, we welcome back the star of @Arsenal and the Ukraine national football team, Oleksandr Zinchenko. Finally, he’s home🇺🇦 pic.twitter.com/aBgPfYGmFA