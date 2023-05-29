Англия29 мая 2023, 12:27 |
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ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко
Болельщики «Арсенала» не упустили момент подколоть Михаила
29 мая 2023, 12:27 |
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В сети появилось видео, на котором Ева Зинченко, дочь Александра Зинченко, забила гол на стадионе «Эмирейтс».
Фанаты лондонского «Арсенала» использовала этот ролик, чтобы в очередной раз потроллить еще одного украинка Михаила Мудрика, который вместо их клуба выбрал трансфер в «Челси».
«Малышка теперь забила больше голов в АПЛ, чем Мудрик», – пишут фаны в комментариях.
Отметим, что Зинченко в текущем сезоне забил всего один гол в чемпионате.
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