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  4. ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко
Англия
29 мая 2023, 12:27 |
1942
1

ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко

Болельщики «Арсенала» не упустили момент подколоть Михаила

29 мая 2023, 12:27 |
1942
1
ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко
Инстаграм Александра Зинченко

В сети появилось видео, на котором Ева Зинченко, дочь Александра Зинченко, забила гол на стадионе «Эмирейтс».

Фанаты лондонского «Арсенала» использовала этот ролик, чтобы в очередной раз потроллить еще одного украинка Михаила Мудрика, который вместо их клуба выбрал трансфер в «Челси».

«Малышка теперь забила больше голов в АПЛ, чем Мудрик», – пишут фаны в комментариях.

Отметим, что Зинченко в текущем сезоне забил всего один гол в чемпионате.

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Ева Зинченко Александр Зинченко Михаил Мудрик Арсенал Лондон lifestyle
Источник Sport.ua
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introvert
І стільки ж, як батько)
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