ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко

В сети появилось видео, на котором Ева Зинченко, дочь Александра Зинченко, забила гол на стадионе «Эмирейтс».

Фанаты лондонского «Арсенала» использовала этот ролик, чтобы в очередной раз потроллить еще одного украинка Михаила Мудрика, который вместо их клуба выбрал трансфер в «Челси».

«Малышка теперь забила больше голов в АПЛ, чем Мудрик», – пишут фаны в комментариях.

Отметим, что Зинченко в текущем сезоне забил всего один гол в чемпионате.