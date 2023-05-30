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  4. Поддержала Украину. Шмидлова обыграла в Париже Кудерметову не просто так
WTA
30 мая 2023, 01:15 |
104
0

Поддержала Украину. Шмидлова обыграла в Париже Кудерметову не просто так

Представительница Словакии одолела фаворитку, не имевшую флага

30 мая 2023, 01:15 |
104
0
Поддержала Украину. Шмидлова обыграла в Париже Кудерметову не просто так
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Каролина Шмидлова

На Открытом чемпионате Франции 28-летняя Анна Каролина Шмидлова (№100 WTA) в первом круге в статусе андердога добилась победы над Вероникой Кудерметовой (№11 WTA), которая играла без флага.

Судьба встречи теннисисток решилась в пользу Анны Каролины в двух партиях – 6:3, 6:1.

Встречу Шмидлова провела в игровой форме в цветах украинского флага. А после победы словацкая теннисистка в сториз своего Инстаграма опубликовала игровую фотографию с матча, сопроводив ее двумя сердцами также цветов флага Украины.

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Источник Sport.ua
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