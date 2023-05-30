Поддержала Украину. Шмидлова обыграла в Париже Кудерметову не просто так
Представительница Словакии одолела фаворитку, не имевшую флага
На Открытом чемпионате Франции 28-летняя Анна Каролина Шмидлова (№100 WTA) в первом круге в статусе андердога добилась победы над Вероникой Кудерметовой (№11 WTA), которая играла без флага.
Судьба встречи теннисисток решилась в пользу Анны Каролины в двух партиях – 6:3, 6:1.
Встречу Шмидлова провела в игровой форме в цветах украинского флага. А после победы словацкая теннисистка в сториз своего Инстаграма опубликовала игровую фотографию с матча, сопроводив ее двумя сердцами также цветов флага Украины.
Anna Karolina Schmiedlova on her IG after beating Veronika Kudermetova pic.twitter.com/eXyLI8bnSL— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) May 29, 2023
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