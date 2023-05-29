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  4. Барнсли – Шеффилд Уэнсдей. Прогноз и анонс на финал плей-офф Первой лиги
Англия
29 мая 2023, 01:59 |
41
0

Барнсли – Шеффилд Уэнсдей. Прогноз и анонс на финал плей-офф Первой лиги

Поединок состоится 29 мая в 17:00 по Киеву

29 мая 2023, 01:59 |
41
0
Барнсли – Шеффилд Уэнсдей. Прогноз и анонс на финал плей-офф Первой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая на «Уэмбли» пройдет матч финала плей-офф за выход в Чемпионшип Англии, в котором «Барнсли» встретится с «Шеффилд Уэнсдей». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Барнсли

Клуб существует под 140 лет и имеет в своем клубном музее кубок Англии. Правда, этот трофей выиграли еще в 1912-м году, и такой успех так и остается единственным. Актуальным же для дворняг давненько уже стали попытки закрепиться в Чемпионшипе. Это не получается, более того, в этом сезоне в Лиге 1 традиционный фаворит этого уровня закончил только 4-м, серьезно отстав от пары лидеров. Причем в последних турах было 2 поражения при ничьей. Но, похоже, тогда просто Майкл Дафф и его тренерский штаб уже экономили силы для стыковых поединков. В итоге получилось достаточно уверенно пройти такого статусного противника, как Болтон. Даже на выезде красные открывали счет, но все-таки закончили 1:1. Но уж дома получилось добиться минимальной, но достаточной победы.

Шеффилд Уэнсдей

Команда 9 предыдущих лет провела бессменно в Чемпионшипе. Но год назад все-таки спикировала дивизионом ниже. Задача Даррена Мура, который остался менеджером, была понятной: вернуть подопечных назад. Впрочем, даже мощного отрезка на финише, с 5-ю победами в 6 турах, не хватило: Ипсвич в итоге набрал на 2 очка больше, 98 против 96, и занял проходное 2-е место. Совы же отправились в плей-офф, где чуть сразу же не опозорились. Возможно, они недооценили Питерборо, проиграв тому на выезде 1-й поединок стыков 0:4. Пришлось выдать настоящий камбэк, по всем законам жанра, с голом на 8-й добавленной минуте, что перевел спор в овертайм, обменом мячами уже там и итоговым успехом в серии пенальти.

Статистика личных встреч

В этом сезоне дважды был сильнее Барнсли. Причем явно: 2:0 на выезде в сентябре, 4:2 дома в марте.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Шеффилд Уэнсдей. Но, кажется, дворняг недооценивают - они вполне способны не проиграть в основное время матча (коэффициент - 1,7).

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Шеффилд Уэнсдей Барнсли чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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