РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в эфире SSC Sports сказал, что чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лучших в мире:

«Чемпионат Саудовской Аравии становится все более сильным. В следующем сезоне турнира будет еще лучше. Лига станет одной из топ-5 лучших в мире. Конечно, для этого нужно время, игроки, инфраструктура. Но я верю, что Саудовская Аравия имеет удивительный потенциал, потому что здесь удивительные люди. Лига здесь будет супер».

После камбэка и волевой победы над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду, ставший автором победного гола, написал в соцсетях:

«Отличный командный дух позволил совершить камбэк и победить! Большое спасибо фанатам, которые были с нами, когда мы больше всего в них нуждались!»

38-летний Роналду в текущем сезоне провел за «Аль-Наср» 18 матчей и забил 14 голов.

Great team spirit to come back and win it!

Big thank you to the fans that stood with us when we most needed ! 🙌🏻 💛💙 pic.twitter.com/juwdTz5HUW