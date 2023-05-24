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24 мая 2023, 05:41 | Обновлено 24 мая 2023, 06:04
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РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»

Криштиану стал автором победного гола, его «Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб»

24 мая 2023, 05:41 | Обновлено 24 мая 2023, 06:04
41
0
РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»
Twitter. Аль-Наср

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в эфире SSC Sports сказал, что чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лучших в мире:

«Чемпионат Саудовской Аравии становится все более сильным. В следующем сезоне турнира будет еще лучше. Лига станет одной из топ-5 лучших в мире. Конечно, для этого нужно время, игроки, инфраструктура. Но я верю, что Саудовская Аравия имеет удивительный потенциал, потому что здесь удивительные люди. Лига здесь будет супер».

После камбэка и волевой победы над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду, ставший автором победного гола, написал в соцсетях:

«Отличный командный дух позволил совершить камбэк и победить! Большое спасибо фанатам, которые были с нами, когда мы больше всего в них нуждались!»

38-летний Роналду в текущем сезоне провел за «Аль-Наср» 18 матчей и забил 14 голов.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Instagram
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