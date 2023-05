Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2

23 мая в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» совершил суперкамбэк и выиграл у «Аль-Шабаба» (3:2), хотя уступал по ходу игры 0:2.

Хозяевам поля после провального дебюта матча удалось отыграть один гол до перерыва, а во второй половине игры сравнять счет и выйти вперед.

Победу хозяевам принес лидер команды Криштиану Роналду точным ударом на 59-й минуте матча.

«Аль-Наср» остается в чемпионской гонке за два тура до конца, уступая три очка лидеру, «Аль-Иттихаду», который взял верх над командой «Аль-Батин» (1:0) благодаря голу Ромариньо.

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 23 мая

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Талиска, 44, Гариб, 51, Роналду, 59 – Гуанка, 24, 40.

Аль-Иттихад – Аль-Батин – 1:0

Гол: Ромариньо, 9.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Победный гол Роналду

What a goat 🔥 always great to watch 💛💛#CristianoRonaldo #AlNassrvsAlShabab pic.twitter.com/CVgfw6xwII