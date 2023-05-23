Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Другие новости
23 мая 2023, 23:32 | Обновлено 23 мая 2023, 23:51
606
2

Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2

Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке

23 мая 2023, 23:32 | Обновлено 23 мая 2023, 23:51
606
2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

23 мая в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» совершил суперкамбэк и выиграл у «Аль-Шабаба» (3:2), хотя уступал по ходу игры 0:2.

Хозяевам поля после провального дебюта матча удалось отыграть один гол до перерыва, а во второй половине игры сравнять счет и выйти вперед.

Победу хозяевам принес лидер команды Криштиану Роналду точным ударом на 59-й минуте матча.

«Аль-Наср» остается в чемпионской гонке за два тура до конца, уступая три очка лидеру, «Аль-Иттихаду», который взял верх над командой «Аль-Батин» (1:0) благодаря голу Ромариньо.

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 23 мая

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Талиска, 44, Гариб, 51, Роналду, 59 – Гуанка, 24, 40.

Аль-Иттихад – Аль-Батин – 1:0

Гол: Ромариньо, 9.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Победный гол Роналду

По теме:
ВИДЕО. Как Цыганков заработал пенальти, что спасло Жирону от поражения
Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
Аль-Наср – Аль-Шабаб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Аль-Иттихад Ромариньо Андерсон Талиска Аль-Батин видео голов и обзор Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23 мая 2023, 12:00 4
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Другие виды | 23 мая 2023, 06:15 0
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни

Главные новости за 22 мая на Sport.ua

В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
Футбол | 23.05.2023, 02:17
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.05.2023, 20:13
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Футбол | 23.05.2023, 19:21
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kovaleff handwork Ковалев
Хороший гол. 
Ответить
0
Макс Максов
Тільки два клуби, починаються не "Аль"! Прикольно) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
22.05.2023, 18:43 7
Футбол
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
22.05.2023, 13:30 9
Футбол
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
22.05.2023, 10:49 2
Бокс
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
23.05.2023, 17:37 22
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
22.05.2023, 00:40 8
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 6
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
22.05.2023, 08:50
Теннис
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
22.05.2023, 22:57
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности