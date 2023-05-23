Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке
23 мая в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» совершил суперкамбэк и выиграл у «Аль-Шабаба» (3:2), хотя уступал по ходу игры 0:2.
Хозяевам поля после провального дебюта матча удалось отыграть один гол до перерыва, а во второй половине игры сравнять счет и выйти вперед.
Победу хозяевам принес лидер команды Криштиану Роналду точным ударом на 59-й минуте матча.
«Аль-Наср» остается в чемпионской гонке за два тура до конца, уступая три очка лидеру, «Аль-Иттихаду», который взял верх над командой «Аль-Батин» (1:0) благодаря голу Ромариньо.
Чемпионат Саудовской Аравии
28-й тур, 23 мая
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2
Голы: Талиска, 44, Гариб, 51, Роналду, 59 – Гуанка, 24, 40.
Аль-Иттихад – Аль-Батин – 1:0
Гол: Ромариньо, 9.
Турнирная таблица
ВИДЕО. Победный гол Роналду
What a goat 🔥 always great to watch 💛💛#CristianoRonaldo #AlNassrvsAlShabab pic.twitter.com/CVgfw6xwII— 𝕮𝖗𝖎𝖘𝖙𝖎𝖆𝖓𝖔 𝕽𝖔𝖓𝖆𝖑𝖉𝖔 ™ (@GoalMachine007) May 23, 2023
Ronaldo.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 23, 2023
That’s it, that the tweet. pic.twitter.com/BAHevmwsHi
⌛️ || Full time, 🔥💪@AlNassrFC 3:2 #AlShabab— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 23, 2023
Ghareeb ⚽️
Talisca ⚽️
Ronaldo 🐐 pic.twitter.com/T1f3Jxby7V
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