«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны
Мигел Кампуш поражен стойкостью духа нашего народа
Португальский легионер «Александрии» Мигел Кампуш признался, что его поразили условия жизни обычных украинцев во время войны. Футболист поражен силой духа нашего народа.
«То, как украинский народ живет в условиях войны. Это поразительно, потому что я не представляю, как можно продолжать жить без воды и электричества. Люди не боятся. Это поразило меня до глубины души. Я действительно проникся духом украинцев», – сказал Мигел.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
Ранее Мигел Кампуш признался, что его девушка была против переезда в Украину из-за войны.
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