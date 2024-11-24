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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:12
613
0

«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны

Мигел Кампуш поражен стойкостью духа нашего народа

24 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:12
613
0
«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Португальский легионер «Александрии» Мигел Кампуш признался, что его поразили условия жизни обычных украинцев во время войны. Футболист поражен силой духа нашего народа.

«То, как украинский народ живет в условиях войны. Это поразительно, потому что я не представляю, как можно продолжать жить без воды и электричества. Люди не боятся. Это поразило меня до глубины души. Я действительно проникся духом украинцев», – сказал Мигел.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Мигел Кампуш признался, что его девушка была против переезда в Украину из-за войны.

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Мигел Кампуш чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Александрия Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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