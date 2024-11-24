«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны

Португальский легионер «Александрии» Мигел Кампуш признался, что его поразили условия жизни обычных украинцев во время войны. Футболист поражен силой духа нашего народа.

«То, как украинский народ живет в условиях войны. Это поразительно, потому что я не представляю, как можно продолжать жить без воды и электричества. Люди не боятся. Это поразило меня до глубины души. Я действительно проникся духом украинцев», – сказал Мигел.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Мигел Кампуш признался, что его девушка была против переезда в Украину из-за войны.