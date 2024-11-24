«Невероятный момент». Лидер Александрии назвал особый матч в карьере
Мигел Кампуш отметил матч против львовских «Карпат»
Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш оформил первый хет-трик в профессиональной карьере. Португалец вспомнил, как забил три мяча в ворота львовских «Карпат».
– Мигел, прокомментируйте свой хет-трик в ворота «Карпат». Это ваш первый хет-трик в карьере. Какие эмоции вы испытали в поединке с «Карпатами»?
– Это был невероятный момент для меня! Оформить хет-трик – мечта любого игрока, особенно защитника. А то, что произошло это в столь важном матче, придает этим трем голам еще большую ценность. Да, это мой первый хет-трик в карьере, и эмоции зашкаливали – гордость, волнение и благодарность партнерам по команде, сделавшим это возможным.
– Вы уделяете много времени на тренировках стандартам (пенальти и штрафам)?
– Конечно. Стандартные положения – важнейшая часть игры, и я всегда уделяю дополнительное время для усовершенствования своей техники. Речь идет о стабильности и уверенности, – сказал Мигел.
Ранее Кампуш признался, что его девушка была против переезда в Украину из-за войны.
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