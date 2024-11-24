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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:16
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0

«Невероятный момент». Лидер Александрии назвал особый матч в карьере

Мигел Кампуш отметил матч против львовских «Карпат»

24 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:16
230
0
«Невероятный момент». Лидер Александрии назвал особый матч в карьере
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш оформил первый хет-трик в профессиональной карьере. Португалец вспомнил, как забил три мяча в ворота львовских «Карпат».

– Мигел, прокомментируйте свой хет-трик в ворота «Карпат». Это ваш первый хет-трик в карьере. Какие эмоции вы испытали в поединке с «Карпатами»?

– Это был невероятный момент для меня! Оформить хет-трик – мечта любого игрока, особенно защитника. А то, что произошло это в столь важном матче, придает этим трем голам еще большую ценность. Да, это мой первый хет-трик в карьере, и эмоции зашкаливали – гордость, волнение и благодарность партнерам по команде, сделавшим это возможным.

– Вы уделяете много времени на тренировках стандартам (пенальти и штрафам)?

– Конечно. Стандартные положения – важнейшая часть игры, и я всегда уделяю дополнительное время для усовершенствования своей техники. Речь идет о стабильности и уверенности, – сказал Мигел.

Ранее Кампуш признался, что его девушка была против переезда в Украину из-за войны.

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Мигел Кампуш Карпаты Львов Александрия Александрия - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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