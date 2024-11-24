«Невероятный момент». Лидер Александрии назвал особый матч в карьере

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш оформил первый хет-трик в профессиональной карьере. Португалец вспомнил, как забил три мяча в ворота львовских «Карпат».

– Мигел, прокомментируйте свой хет-трик в ворота «Карпат». Это ваш первый хет-трик в карьере. Какие эмоции вы испытали в поединке с «Карпатами»?

– Это был невероятный момент для меня! Оформить хет-трик – мечта любого игрока, особенно защитника. А то, что произошло это в столь важном матче, придает этим трем голам еще большую ценность. Да, это мой первый хет-трик в карьере, и эмоции зашкаливали – гордость, волнение и благодарность партнерам по команде, сделавшим это возможным.

– Вы уделяете много времени на тренировках стандартам (пенальти и штрафам)?

– Конечно. Стандартные положения – важнейшая часть игры, и я всегда уделяю дополнительное время для усовершенствования своей техники. Речь идет о стабильности и уверенности, – сказал Мигел.

Ранее Кампуш признался, что его девушка была против переезда в Украину из-за войны.