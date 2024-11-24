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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 11:54 |
121
0

Оболонь – Кривбасс. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 13:00

24 ноября 2024, 11:54 |
121
0
Оболонь – Кривбасс. Стали известны стартовые составы на игру
Оболонь-арена

В воскресенье, 24 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевская «Оболонь» будет принимать «Кривбасс» из Кривого Рога.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Кривбасс

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев стартовые составы Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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