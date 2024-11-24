Украина. Премьер лига24 ноября 2024, 11:54 |
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Оболонь – Кривбасс. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 14-го тура УПЛ начнется в 13:00
24 ноября 2024, 11:54 |
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В воскресенье, 24 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
Киевская «Оболонь» будет принимать «Кривбасс» из Кривого Рога.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Кривбасс
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