Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно?

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань откровенно рассказал о ситуации с травмированными футболистами в клубе. Отдельно Ротань рассказал о ситуации Артема Шулянского, которого не выпускают за границу на операцию.

«Да, действительно. Лазарет у нас, к сожалению, не пуст. Ребята, вернувшиеся после травм, постепенно принимают форму. Мы не форсируем этот процесс, подпускаем их к основанию, даем все больше времени.

А вот насчет Шулянского… К сожалению, у него сложная ситуация. Нужна операция, но есть проблема с выездом за границу. По мнению специалистов, в его ситуации следовало бы пройти все процедуры в иностранной клинике», – сказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как изменилось поведение Ивана Калюжного после дебютного вызова в сборную Украины.