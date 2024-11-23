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  4. Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно?
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 12:06 |
379
2

Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно?

Артем Шулянский не может уехать из Украины

23 ноября 2024, 12:06 |
379
2
Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно?
ФК Александрия. Артем Шулянский

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань откровенно рассказал о ситуации с травмированными футболистами в клубе. Отдельно Ротань рассказал о ситуации Артема Шулянского, которого не выпускают за границу на операцию.

«Да, действительно. Лазарет у нас, к сожалению, не пуст. Ребята, вернувшиеся после травм, постепенно принимают форму. Мы не форсируем этот процесс, подпускаем их к основанию, даем все больше времени.

А вот насчет Шулянского… К сожалению, у него сложная ситуация. Нужна операция, но есть проблема с выездом за границу. По мнению специалистов, в его ситуации следовало бы пройти все процедуры в иностранной клинике», – сказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как изменилось поведение Ивана Калюжного после дебютного вызова в сборную Украины.

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Руслан Ротань Артем Шулянский Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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MaximusOne
"Вільні люди".
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zelc006
Травманулся-ухильнувся!
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