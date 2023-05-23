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  4. Свитолина впервые за 2 года сыграет на траве. Она получила WC в Хертогенбос
WTA
23 мая 2023, 19:22 |
156
0

Свитолина впервые за 2 года сыграет на траве. Она получила WC в Хертогенбос

Украинка выступит на турнире серии WTA 250 в Нидерландах

23 мая 2023, 19:22 |
156
0
Свитолина впервые за 2 года сыграет на траве. Она получила WC в Хертогенбос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) получила wild card на травяной турнир серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Соревнования пройдут с 12 по 18 июня. Ранее украинка выступала на этом турнире только в 2014 году. Тогда она дошла до четвертьфинала.

Это будут первые матчи Элины на траве за последние 2 года. В 2021 году Свитолина выступила на Уимблдоне, где проиграла во 2-м раунде Магде Линетт.

Завтра, 24 мая, Элина сыграет в 1/8 финала на турнире в Страсбурге против Эрин Рутлифф.

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WTA Хертогенбос Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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