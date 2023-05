Свитолина впервые за 2 года сыграет на траве. Она получила WC в Хертогенбос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) получила wild card на травяной турнир серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Соревнования пройдут с 12 по 18 июня. Ранее украинка выступала на этом турнире только в 2014 году. Тогда она дошла до четвертьфинала.

Это будут первые матчи Элины на траве за последние 2 года. В 2021 году Свитолина выступила на Уимблдоне, где проиграла во 2-м раунде Магде Линетт.

Завтра, 24 мая, Элина сыграет в 1/8 финала на турнире в Страсбурге против Эрин Рутлифф.

𝑾𝑻𝑨 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒗𝒊𝒕𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒅𝒄𝒂𝒓𝒅 🔥



Elina Svitolina has received a wildcard from Libéma Open. The former world number three is making a comeback 👊



Read more via 👉 https://t.co/XYJvJGcNeu#LibemaOpen pic.twitter.com/BGwMGx1nEc