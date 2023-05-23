Свитолина впервые за 2 года сыграет на траве. Она получила WC в Хертогенбос
Украинка выступит на турнире серии WTA 250 в Нидерландах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) получила wild card на травяной турнир серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Соревнования пройдут с 12 по 18 июня. Ранее украинка выступала на этом турнире только в 2014 году. Тогда она дошла до четвертьфинала.
Это будут первые матчи Элины на траве за последние 2 года. В 2021 году Свитолина выступила на Уимблдоне, где проиграла во 2-м раунде Магде Линетт.
Завтра, 24 мая, Элина сыграет в 1/8 финала на турнире в Страсбурге против Эрин Рутлифф.
𝑾𝑻𝑨 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒗𝒊𝒕𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒅𝒄𝒂𝒓𝒅 🔥— Libéma Open🎾 (@LibemaOpen) May 23, 2023
Elina Svitolina has received a wildcard from Libéma Open. The former world number three is making a comeback 👊
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