Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина с победы начала выступление на турнире в Страсбурге
WTA
21 мая 2023, 17:25 | Обновлено 21 мая 2023, 17:36
1546
7

Свитолина с победы начала выступление на турнире в Страсбурге

Элина в первом раунде переиграла соперницу из США

21 мая 2023, 17:25 | Обновлено 21 мая 2023, 17:36
1546
7
Свитолина с победы начала выступление на турнире в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В первом раунде украинка переиграла Луизу Чирико из США (№242 WTA).

Страсбург. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Луиза Чирико (США) – 6:4, 7:6(1)

Это была вторая встреча тенниссисток, украинка снова выиграла.

В следующем матче Свитолина сразится против Кэти Волынец (№102 WTA) или Элизы Мертенс (№26 WTA).

Отметим, что это была пятая победа Элины после возвращения и первая – на уровне WTA. На кортах Страсбурга Свитолина брала титул в 2020 году.

По теме:
Элина Свитолина – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Страсбурге
Калинина – первая украинка после Свитолиной, которая вышла в финал WTA 1000
Элина Свитолина WTA Страсбург Луиза Чирико смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Награждение: Калинина получила награду за невероятную неделю в Риме
Теннис | 21 мая 2023, 02:21 0
ФОТО. Награждение: Калинина получила награду за невероятную неделю в Риме
ФОТО. Награждение: Калинина получила награду за невероятную неделю в Риме

Ангелина не смогла продолжить финальный матч с Еленой Рыбакиной

Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»
Бокс | 21 мая 2023, 08:17 10
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»

Американский боксер прокомментировал поединок Девин Хейни – Василий Ломаченко

Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Теннис | 21.05.2023, 01:15
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича
Футбол | 21.05.2023, 15:23
Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича
Это провокация. В Шахтере резко отреагировали на слухи об уходе Йовичевича
ВИДЕО. Ломаченко после проигрыша расплакался за кулисами ринга
Бокс | 21.05.2023, 08:50
ВИДЕО. Ломаченко после проигрыша расплакался за кулисами ринга
ВИДЕО. Ломаченко после проигрыша расплакался за кулисами ринга
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Еліна і подача на матч)) Так, це хвороба усіх українок, але мемом воно стало саме завдяки Світоліній.
Загалом по грі: думки у тенісі Еліни вже трохи більше, але головний її козир - пересування по корту - поки що залишається далеким від оптимального. Відповідно страждають і інші технічні елементи, форхенд, бекхенд, тощо. Так, для таких як Чіріко цього достатньо, але з тою ж Мертенс буде на порядок складніше.
Ответить
+4
Alehandro
На жаль, покращенням якості гри досі не пахне і хай перемога над ноунеймом з третьої сотні не вводить в оману
Ответить
+3
Stanislav Matusevych
Після Риму на такий рівень тенісу дивитися важко. Перша перемога на рівні WTA після повернення є, але по грі плюсів мінімум. Хіба тільки декілька несподіваних вінерсів справа по лінії та другий поспіль виграний тай. Все інше залишається сумним. Навіть проти посередньої нині форми Мертенс шансів мінімум. Так, як Чіріко, вона точно допомагати не буде.
Ответить
+1
Александр Ад
Еліну з перемогою!Но гра дуже нестабільна.Багато помилок по невлучанню в корт.
Ответить
+1
Александр Науменко
Але бійцівські якості і жага до перемоги нарівні.
Ответить
0
Vlad Ltava
Як казав Плющ -сира сируща .
Ответить
-1
Володимир Коваленко
спустя РУКАВА
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
20.05.2023, 19:07 12
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»
20.05.2023, 11:27 5
Футбол
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
20.05.2023, 17:45 63
Футбол
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
20.05.2023, 06:10 7
Бокс
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
21.05.2023, 07:45 203
Бокс
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
21.05.2023, 06:25 13
Бокс
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности