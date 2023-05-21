Свитолина с победы начала выступление на турнире в Страсбурге
Элина в первом раунде переиграла соперницу из США
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).
В первом раунде украинка переиграла Луизу Чирико из США (№242 WTA).
Страсбург. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Луиза Чирико (США) – 6:4, 7:6(1)
Это была вторая встреча тенниссисток, украинка снова выиграла.
В следующем матче Свитолина сразится против Кэти Волынец (№102 WTA) или Элизы Мертенс (№26 WTA).
Отметим, что это была пятая победа Элины после возвращения и первая – на уровне WTA. На кортах Страсбурга Свитолина брала титул в 2020 году.
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Загалом по грі: думки у тенісі Еліни вже трохи більше, але головний її козир - пересування по корту - поки що залишається далеким від оптимального. Відповідно страждають і інші технічні елементи, форхенд, бекхенд, тощо. Так, для таких як Чіріко цього достатньо, але з тою ж Мертенс буде на порядок складніше.