Титулованная теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) опубликовала новый пост в своем Instagram.

Элина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину в начале декабря.

«On this week’s episode: Ukraine ❤️🥹», – подписана публикация.

Пока неизвестно, на каком турнире Свитолина откроет сезона 2025 года. Украинки нет в заявках на турниры, которые пройдут до старта Открытого чемпионата Австралии, но в заявочном листе на сам Auastralian Open Элина присутствует.

ФОТО. Свитолина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину