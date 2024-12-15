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15 декабря 2024, 11:45 |
284
0

ФОТО. Свитолина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину

Элина опубликовала новый пост в своем Instagram

15 декабря 2024, 11:45 |
284
0
ФОТО. Свитолина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину
Instagram. Элина Свитолина

Титулованная теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) опубликовала новый пост в своем Instagram.

Элина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину в начале декабря.

«On this week’s episode: Ukraine ❤️🥹», – подписана публикация.

Пока неизвестно, на каком турнире Свитолина откроет сезона 2025 года. Украинки нет в заявках на турниры, которые пройдут до старта Открытого чемпионата Австралии, но в заявочном листе на сам Auastralian Open Элина присутствует.

ФОТО. Свитолина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину

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фото Элина Свитолина lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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