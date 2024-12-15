ФОТО. Свитолина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину
Элина опубликовала новый пост в своем Instagram
Титулованная теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) опубликовала новый пост в своем Instagram.
Элина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину в начале декабря.
«On this week’s episode: Ukraine ❤️🥹», – подписана публикация.
Пока неизвестно, на каком турнире Свитолина откроет сезона 2025 года. Украинки нет в заявках на турниры, которые пройдут до старта Открытого чемпионата Австралии, но в заявочном листе на сам Auastralian Open Элина присутствует.
ФОТО. Свитолина поделилась самыми яркими моментами из поездки в Украину
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