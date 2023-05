Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ

В воскресенье, 21 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка лиги ОАЭ между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Айн». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В первом поединке «Аль-Айн» обыграл соперников со счетом 4:1. По сумме двух встреч подопечные украинского специалиста Сергея Реброва вышли в финал соревнований.

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен.

В финале Кубка лиги ОАЭ «Аль-Айн» сыграет с победителем противостояния «Аль-Джазира» – «Аль-Шарджа».

Кубок лиги ОАЭ. 1/2 финала. Ответный матч

Аль-Наср – Аль-Айн – 1:0

Гол: Адель Таарабт, 59

