Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Команда украинского специалиста уступила во ответном матче полуфинале «Аль-Насру» со счетом 0:1
В воскресенье, 21 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка лиги ОАЭ между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Айн». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В первом поединке «Аль-Айн» обыграл соперников со счетом 4:1. По сумме двух встреч подопечные украинского специалиста Сергея Реброва вышли в финал соревнований.
Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен.
В финале Кубка лиги ОАЭ «Аль-Айн» сыграет с победителем противостояния «Аль-Джазира» – «Аль-Шарджа».
Кубок лиги ОАЭ. 1/2 финала. Ответный матч
Аль-Наср – Аль-Айн – 1:0
Гол: Адель Таарабт, 59
We are on the Final 🏆— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 21, 2023
Final Whistle, Al Nasr 1 and @alainfcae 0 #alainclub pic.twitter.com/zawJThG8FT
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