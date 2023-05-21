Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Другие новости
21 мая 2023, 20:41 | Обновлено 21 мая 2023, 21:27
3748
0

Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ

Команда украинского специалиста уступила во ответном матче полуфинале «Аль-Насру» со счетом 0:1

21 мая 2023, 20:41 | Обновлено 21 мая 2023, 21:27
3748
0
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
ФК Аль-Айн

В воскресенье, 21 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка лиги ОАЭ между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Айн». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В первом поединке «Аль-Айн» обыграл соперников со счетом 4:1. По сумме двух встреч подопечные украинского специалиста Сергея Реброва вышли в финал соревнований.

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен.

В финале Кубка лиги ОАЭ «Аль-Айн» сыграет с победителем противостояния «Аль-Джазира» – «Аль-Шарджа».

Кубок лиги ОАЭ. 1/2 финала. Ответный матч

Аль-Наср – Аль-Айн – 1:0

Гол: Адель Таарабт, 59

По теме:
Источник: контракт Реброва рассчитан на два цикла, УАФ готовится объявить
В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Аль-Айн Аль-Наср Дубай Кубок лиги ОАЭ по футболу Андрей Ярмоленко Сергей Ребров
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Теннис | 21 мая 2023, 01:15 27
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме

К сожалению, Ангелина просто не смогла восстановиться физически

Лома круче по всем показателям. Статистика ударов Ломаченко и Хейни
Бокс | 21 мая 2023, 13:30 12
Лома круче по всем показателям. Статистика ударов Ломаченко и Хейни
Лома круче по всем показателям. Статистика ударов Ломаченко и Хейни

Американец выполнил 405 ударов, а украинский боксер нанес 564 удара

ФОТО. Как они считали? Судейские записки боя Ломаченко и Хейни
Бокс | 21.05.2023, 09:10
ФОТО. Как они считали? Судейские записки боя Ломаченко и Хейни
ФОТО. Как они считали? Судейские записки боя Ломаченко и Хейни
Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси
Футбол | 21.05.2023, 19:55
Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси
Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Бокс | 21.05.2023, 07:45
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
19.05.2023, 20:55 13
Футбол
Ломаченко рассказал, почему сознательно отдал Хейни 12-й раунд
Ломаченко рассказал, почему сознательно отдал Хейни 12-й раунд
21.05.2023, 15:05 28
Бокс
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
21.05.2023, 09:45 22
Бокс
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
19.05.2023, 22:26 7
Футбол
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
20.05.2023, 06:10 7
Бокс
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
20.05.2023, 18:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности