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Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 00:23 | Обновлено 04 марта 2025, 00:30
393
0

ПИХАЛЕНОК: «Молодой и перспективный №7 Динамо сделал дубль Галатасараю»

Хавбек Динамо пошутил об успешной игре Андрея Ярмоленко в Лиге Европы

04 марта 2025, 00:23 | Обновлено 04 марта 2025, 00:30
393
0
ПИХАЛЕНОК: «Молодой и перспективный №7 Динамо сделал дубль Галатасараю»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок во время пресс-конференции рассказал о матчах Лиги Европы в зимнее межсезонье:

«Думаю, матчи с «Галатасараем» и РФШ придали нам уверенности, подняли дух. Благодарю молодого и перспективного №7 нашей команды (улыбается) за дубль в ворота «Галатасарая».

После той игры мы настраивались на очень непростой матч против латвийцев. Именно вырванная ничья в Стамбуле стала залогом победы над РФШ».

Киевское Динамо 21 января сыграло вничью с турецким Галатасараем (3:3) в матче 7-го тура Лиги Европы благодаря дублю Андрея Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Галатасарай - Динамо Лига Европы Галатасарай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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