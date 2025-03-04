ПИХАЛЕНОК: «Молодой и перспективный №7 Динамо сделал дубль Галатасараю»
Хавбек Динамо пошутил об успешной игре Андрея Ярмоленко в Лиге Европы
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок во время пресс-конференции рассказал о матчах Лиги Европы в зимнее межсезонье:
«Думаю, матчи с «Галатасараем» и РФШ придали нам уверенности, подняли дух. Благодарю молодого и перспективного №7 нашей команды (улыбается) за дубль в ворота «Галатасарая».
После той игры мы настраивались на очень непростой матч против латвийцев. Именно вырванная ничья в Стамбуле стала залогом победы над РФШ».
Киевское Динамо 21 января сыграло вничью с турецким Галатасараем (3:3) в матче 7-го тура Лиги Европы благодаря дублю Андрея Ярмоленко.
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