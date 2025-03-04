ПИХАЛЕНОК: «Молодой и перспективный №7 Динамо сделал дубль Галатасараю»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок во время пресс-конференции рассказал о матчах Лиги Европы в зимнее межсезонье:

«Думаю, матчи с «Галатасараем» и РФШ придали нам уверенности, подняли дух. Благодарю молодого и перспективного №7 нашей команды (улыбается) за дубль в ворота «Галатасарая».

После той игры мы настраивались на очень непростой матч против латвийцев. Именно вырванная ничья в Стамбуле стала залогом победы над РФШ».

Киевское Динамо 21 января сыграло вничью с турецким Галатасараем (3:3) в матче 7-го тура Лиги Европы благодаря дублю Андрея Ярмоленко.