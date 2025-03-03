Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на конфликт между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом.

«Я следил за этим в интернете с улыбкой. Они два взрослых мужчины. Если имеют какие-то претензии друг к другу, могут найти номера, связаться и решить проблему. Насколько я знаю, они уже все уладили, и никаких проблем нет.

Обижался ли я на такие шутки? Нет. На что там обижаться? Кто-то обижается, кто-то нет – это нормально. Все мы разные, имеем разное чувство юмора», – сказал Ярмоленко.

Ранее Милевский раскритиковал Ваната из-за его шутки.