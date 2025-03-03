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  4. Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 22:08 |
1066
0

Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната

Андрей утверждает, что оба уладили конфликт

03 марта 2025, 22:08 |
1066
0
Ярмоленко рассказал, чем закончился конфликт Милевского и Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на конфликт между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом.

«Я следил за этим в интернете с улыбкой. Они два взрослых мужчины. Если имеют какие-то претензии друг к другу, могут найти номера, связаться и решить проблему. Насколько я знаю, они уже все уладили, и никаких проблем нет.

Обижался ли я на такие шутки? Нет. На что там обижаться? Кто-то обижается, кто-то нет – это нормально. Все мы разные, имеем разное чувство юмора», – сказал Ярмоленко.

Ранее Милевский раскритиковал Ваната из-за его шутки.

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Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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