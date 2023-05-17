Ярмоленко забил пенальти. Аль-Айн разгромил соперника в Кубке лиги ОАЭ

В первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ «Аль-Айн» разгромил «Аль-Наср» Дубай со счетом 4:1.

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол за «Аль-Айн на 59-й минуте, открыв счет ударом с пенальти.

Еще один гол Ярмоленко на 82-й минуте был отменен из-за офсайда. Затем Андрей был заменен на 87-й минуте.

Команда под руководством Сергея Реброва близка к выходу в финал турнира. Ответный матч состоится 21 мая.

В другой полуфинальной паре дважды встретятся «Аль-Шарджа» и «Аль-Джазира».

Кубок лиги ОАЭ. 1/2 финала

Первый матч, 17 мая

Аль-Айн – Аль-Наср Дубай – 4:1

Голы: Ярмоленко, 59 (пен), Паласиос, 69, Рахими, 77, 90+4 – Таарабт, 90+2

ВИДЕО. Ярмоленко забил с пенальти в полуфинале Кубка лиги ОАЭ

ФОТО. Аль-Айн сделал хороший задел перед ответной игрой