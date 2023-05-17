Ярмоленко забил пенальти. Аль-Айн разгромил соперника в Кубке лиги ОАЭ
В первом полуфинальном матче команда Реброва победила «Аль-Наср» Дубай
В первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ «Аль-Айн» разгромил «Аль-Наср» Дубай со счетом 4:1.
Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол за «Аль-Айн на 59-й минуте, открыв счет ударом с пенальти.
Еще один гол Ярмоленко на 82-й минуте был отменен из-за офсайда. Затем Андрей был заменен на 87-й минуте.
Команда под руководством Сергея Реброва близка к выходу в финал турнира. Ответный матч состоится 21 мая.
В другой полуфинальной паре дважды встретятся «Аль-Шарджа» и «Аль-Джазира».
Кубок лиги ОАЭ. 1/2 финала
Первый матч, 17 мая
Аль-Айн – Аль-Наср Дубай – 4:1
Голы: Ярмоленко, 59 (пен), Паласиос, 69, Рахими, 77, 90+4 – Таарабт, 90+2
ВИДЕО. Ярмоленко забил с пенальти в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ФОТО. Аль-Айн сделал хороший задел перед ответной игрой
Final Whistle, @alainfcae 4 and Al Nasr 1 #alainclub pic.twitter.com/0fBvncfJZe— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 17, 2023
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