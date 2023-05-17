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17 мая 2023, 20:45 | Обновлено 17 мая 2023, 21:41
2374
1

Ярмоленко забил пенальти. Аль-Айн разгромил соперника в Кубке лиги ОАЭ

В первом полуфинальном матче команда Реброва победила «Аль-Наср» Дубай

17 мая 2023, 20:45 | Обновлено 17 мая 2023, 21:41
2374
1
Ярмоленко забил пенальти. Аль-Айн разгромил соперника в Кубке лиги ОАЭ
ФК Аль-Айн

В первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ «Аль-Айн» разгромил «Аль-Наср» Дубай со счетом 4:1.

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол за «Аль-Айн на 59-й минуте, открыв счет ударом с пенальти.

Еще один гол Ярмоленко на 82-й минуте был отменен из-за офсайда. Затем Андрей был заменен на 87-й минуте.

Команда под руководством Сергея Реброва близка к выходу в финал турнира. Ответный матч состоится 21 мая.

В другой полуфинальной паре дважды встретятся «Аль-Шарджа» и «Аль-Джазира».

Кубок лиги ОАЭ. 1/2 финала

Первый матч, 17 мая

Аль-Айн – Аль-Наср Дубай – 4:1

Голы: Ярмоленко, 59 (пен), Паласиос, 69, Рахими, 77, 90+4 – Таарабт, 90+2

ВИДЕО. Ярмоленко забил с пенальти в полуфинале Кубка лиги ОАЭ

ФОТО. Аль-Айн сделал хороший задел перед ответной игрой

По теме:
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко видео голов и обзор Аль-Айн Аль-Наср Дубай Кубок лиги ОАЭ по футболу Матиас Паласиос Суфьян Рахими Аль-Шарджа Аль-Джазира
Источник Sport.ua
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andre_lui
Так вітають неначе покер зробив. Видно поважають і люблять Андрія. А пенальті 100 %, до того ж гравець намагався продовжити гру, що заслуговує на повагу
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