Другие новости17 мая 2023, 20:20 | Обновлено 17 мая 2023, 21:11
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ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Андрей отличился с пенальти в матче против команды Аль-Наср Дубай
17 мая 2023, 20:20 | Обновлено 17 мая 2023, 21:11
4299
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Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол за «Аль-Айн» в полуфинале Кубка лиги ОАЭ.
На 59-й минуте Ярмоленко открыл счет ударом с пенальти в матче против команды «Аль-Наср» Дубай.
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Забив 4 гола во втором тайме, «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва победил со счетом 4:1. Ответный матч состоится 21 мая.
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
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