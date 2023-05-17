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17 мая 2023, 20:20 | Обновлено 17 мая 2023, 21:11
4299
0

ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ

Андрей отличился с пенальти в матче против команды Аль-Наср Дубай

17 мая 2023, 20:20 | Обновлено 17 мая 2023, 21:11
4299
0
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ФК Аль-Айн

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол за «Аль-Айн» в полуфинале Кубка лиги ОАЭ.

На 59-й минуте Ярмоленко открыл счет ударом с пенальти в матче против команды «Аль-Наср» Дубай.

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Забив 4 гола во втором тайме, «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва победил со счетом 4:1. Ответный матч состоится 21 мая.

ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ

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Аль-Айн Андрей Ярмоленко Кубок лиги ОАЭ по футболу Аль-Наср Дубай видео голов и обзор Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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