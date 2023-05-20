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Англия
20 мая 2023, 23:16 |
531
0

Лесники выжили в АПЛ. Ноттингем, похоронив мечты Арсенала, решил задачу

«Лесники» сенсационно выиграли у «канониров» со счетом 1:0

20 мая 2023, 23:16 |
531
0
Лесники выжили в АПЛ. Ноттингем, похоронив мечты Арсенала, решил задачу
ФК Ноттингем Форест

В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 0:1. Единственный гол на 19-й минуте забил Тайво Авонийи.

Из-за этого поражения «канониры» лишились математических шансов на чемпионство. Трофей завоевал «Манчестер Сити», у которого 85 очков (в запасе 3 игры). У лондонцев на 4 пункта меньше (81), однако сыграно уже 37 поединков, т.е. им осталось провести еще 1 игру. «Сити» теперь находится вне зоны досягаемости для «канониров».

«Ноттингем Форест», в свою очередь, гарантировал себе прописку в АПЛ в следующем сезоне. С 37 набранными очками клуб занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков после 37 туров, что означает, что «Ноттингем Форест» гарантировал себе место в АПЛ на сезон 2023/24.

Сезон-2022/23 стал для «лесников» первым в элите Англии за 24 года – до этого команда не выступала в высшем дивизионе с сезона 1998/99.

Ранее стало известно, что первым клубом, который вылетел в Чемпионшип, стал «Саутгемптон». АПЛ покинут еще две команды, кто-то из списка:

  • Эвертон (33 очка)
  • Лидс (31 очко)
  • Лестер (30 очков)
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Источник Sport.ua
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