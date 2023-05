Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала

Вечером 17 мая в Манчестере на «Этихаде» прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» (4:0).

Назван лучший игрок матча – им стал Бернарду Силва, автор двух голов Ман Сити. Хавбек получил высокую оценку 9.0 от WhoScored.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он забил два важных мяча и проявил великолепную креативность, а также неустанно работал в прессинге, возвращая команде мячи сперва на фланге, а затем в центре полузащиты».

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Реал Мадрид – 4:0

Who was the 🔝 performer of the semi-finals? #UCLPOTM || @PlayStationEU pic.twitter.com/3zw0g2pRYZ