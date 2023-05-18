Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала
Португальский хавбек Бернарду Силва стал автором двух голов в полуфинале ЛЧ
Вечером 17 мая в Манчестере на «Этихаде» прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» (4:0).
Назван лучший игрок матча – им стал Бернарду Силва, автор двух голов Ман Сити. Хавбек получил высокую оценку 9.0 от WhoScored.
Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он забил два важных мяча и проявил великолепную креативность, а также неустанно работал в прессинге, возвращая команде мячи сперва на фланге, а затем в центре полузащиты».
Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Реал Мадрид – 4:0
Who was the 🔝 performer of the semi-finals? #UCLPOTM || @PlayStationEU pic.twitter.com/3zw0g2pRYZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2023
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