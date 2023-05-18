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Лига чемпионов
18 мая 2023, 00:43 | Обновлено 18 мая 2023, 00:58
604
0

Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала

Португальский хавбек Бернарду Силва стал автором двух голов в полуфинале ЛЧ

18 мая 2023, 00:43 | Обновлено 18 мая 2023, 00:58
604
0
Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Вечером 17 мая в Манчестере на «Этихаде» прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» (4:0).

Назван лучший игрок матча – им стал Бернарду Силва, автор двух голов Ман Сити. Хавбек получил высокую оценку 9.0 от WhoScored.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он забил два важных мяча и проявил великолепную креативность, а также неустанно работал в прессинге, возвращая команде мячи сперва на фланге, а затем в центре полузащиты».

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Реал Мадрид – 4:0

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал лучший игрок Бернарду Силва WhoScored
Источник Sport.ua
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