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Лига чемпионов
17 мая 2023, 23:53 | Обновлено 18 мая 2023, 00:52
2389
43

Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ

Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу

17 мая 2023, 23:53 | Обновлено 18 мая 2023, 00:52
2389
43
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

На «Этихаде» состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Реал». Первый поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Матч начался с агрессивных атак «Манчестер Сити», и мяч практически не покидал половину поля гостей. Подопечные Хосепа Гвардиолы постоянно держали в напряжении оборону соперников, так что опасные моменты не заставили себя долго ждать. Мог забивать Родри, удару которого немного не хватило точности. Чудом не реализовал свой первый шанс Холанд, головой из пределов вратарской пробивший в Куртуа. А вскоре голкипер «Реала» продемонстрировал блестящую реакцию после еще одного удара головой от норвежца.

И все же, «галактикос» не сумели выстоять под натиском соперников. Де Брюйне вертикальной передачей разрезал оборону «Реала», а Бернарду Силва мощным ударом отправил мяч в ближний угол.

Добившись желаемого, «горожане» ослабили давление, и гости сумели взять мяч под контроль. Правда, близко к собственной штрафной хозяева соперников не подпускали. Это не помешало создать голевой момент Кроосу. Немец решился на мощный удар метров с тридцати, и мяч врезался в перекладину. Казалось, мадридцы начали находить свою игру, но их ожидала еще одна неприятность. После удара Гюндогана мяч попал в ногу Милитао и отскочил на голову Бернарду Силве, который точным ударом оформил дубль в матче.

«Галактикос» активно начали вторую половину встречи, пытаясь как можно быстрее отквитать хотя бы один мяч. И шанс представился Алабе, который со штрафного пробил под перекладину: в этом эпизоде свою реакцию продемонстрировал Эдерсон. Гости стали больше контролировать мяч, но складывалось впечатление, что хозяева контролируют ситуацию и в любой момент могут прибавить. Так оно и произошло. Сначала Холанд не сумел пробить Куртуа (от ноги голкипера мяч отскочил в перекладину), а затем после навеса де Брюйне со штрафного Милитао срезал мяч в собственные ворота.

Третий гол снял вопрос о победителе противостояния. «Галактикос» попытались забить «гол престижа», но пропустили еще один результативный выпад соперников. Голевую атаку организовали вышедшие на замену футболисты: Фоден вывел один на один с голкипером Альвареса, который сполна использовал свою возможность.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с миланским «Интером».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» – «Реал» – 4:0. Первый матч – 1:1.

Бернарду Силва (23, 37), Милитао (76, автогол), Альварес (90+1)

Рубен Диаш (50), Гюндоган (62), Грилиш (90+1) – Карвахаль (56), Камавинга (75)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Рубен Диаш, Уокер, Родри, Стоунз, Грилиш, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Бернарду Силва, Холанд (Альварес, 89).

«Реал»: Куртуа, Камавинга (Тчуамени, 80), Алаба, Милитао, Карвахаль (Васкес, 80), Модрич, Кроос (Асенсио, 70), Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго (Себальос, 81)

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион «Этихад» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 43
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anacreon
Добре, що Лунін не грав. Бо написали би, що через нього програли, бо не витягнув всі 4 м'ячі. А як Куртуа пропустив, то всім буде пофік. Ну пропусти і пропустив, команда погано  зіграла....
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+5
Максим Котов
Дежавю времен Барсы Пепа, великолепная комбинационная игра, доминирование на каждом участке поля, тотальный прессинг на половине поля соперника. У Интера минимум шансов
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+3
GloryUkraine
Сіті круто зіграли. Реал практично загубився на полі. 
Надіюся, що МС виграють ЛЧ.
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+3
Віталій Яценко
Пеп тактично переграв Карло в одні ворота.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
✌
Хтось вірить в те що Інтер зможе переграти МС??!! Все вже. Фінали були з Баварією і Реалом
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+1
yuriy_kent
Без варіантів. Середина поля у місцян сьогодні набагато сильніша.
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+1
roman75zpr
Респект Гвардиоле!
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Andy_P
как только нормальное судейство - так и Реала на поле нет
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0
Brian
Не зря Анчелотти радовался ничейному результату в Мадриде. Видимо понимал что это был их максимум.
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0
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bzzzzzz
Реала вопще не было на поле. Никогда еще не видел их настолько безпомощными. Сити машина, просто переехал и не заметил. Тут даже с фартом реала ничего не светило.
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0
✌
Останній раз команди Інтер та МС зустрічалися 2010р 3:0 переміг Інтер, 2011р  3:0 вже МС переміг
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0
Виталий Кузенный
Реал до Етіхада не доїхав, схоже...
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0
Макс Максов
Сіті машина, в цьому сезоні ЛЧ! Позиція Стоунза при білдапі, це топ звичайно) ну і сподобалась атмосфера на трибунах!
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0
Octopus
Стартовый каток от Сити отлично сработал.
Реал не смог оправиться от удара первых 30 минут, в состоянии грогги так и провел всю игру.
Много материала сегодня для раздумий Индзаги, что противопоставить такому МС.
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0
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Remark
Зину немного жаль, так бы возможно в этом году был бы ещё и обладателем кубка ЛЧ.
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-1
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luceorius
В самий відповідальний момент одночасно здулись Модрич, Кроос та Бензема.
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-1
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Alexandr Ladizhenskiy
Сити с победой, топ матч. 
Фланги съели 
Центр съели 
Подборы съели 
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-1
Gargantua
ну что, напишут в испанской прессе, что Куртуа плохо руководил обороной и это он виноват в 4 голах?
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-1
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✌
Думаю що "фінал" вже відбувся
Вітаю МС з кубком ЛЧ🏆
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-1
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Виктор Войцеховский
После этой игры МС на Реале должен женится. Это просто алес.
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-1
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