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Лига чемпионов
18 мая 2023, 02:17 |
240
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства»

Испанский тренер – о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»

18 мая 2023, 02:17 |
240
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями от разгромной победы подопечных в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0).

«Дома мы чувствуем невероятный комфорт с нашими людьми. Когда вы выходите в финал Лиги чемпионов, вы должны праздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем подготовимся к воскресенью.

Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что игроки готовы. Было спокойно, они много шутили в эти дни, поэтому я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы к выступлению», – признался Гвардиола.

Напомним, «Ман Сити», разгромив «Реал» на своем поле, вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским «Интером». Ранее сообщалось, что «горожане» и «нерадзурри» проведут в решающем поединке турнира историческую встречу.

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Пеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал
Источник BBC
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