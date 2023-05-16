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17.05.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 21:09 | Обновлено 16 мая 2023, 21:24
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Манчестер Сити – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/2 финала Лиги чемпионов

16 мая 2023, 21:09 | Обновлено 16 мая 2023, 21:24
740
0
Манчестер Сити – Реал. Текстовая трансляция матча

В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад соперники провели первую дуэль, которая завершилась вничью со счетом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора в первом тайме «горожане» ответили результативным ударом Кевина Де Брюйне во второй половине встречи. В прошлый уик-энд команды провели поединки своих национальных чемпионатов. «Реал» с минимальным счетом обыграл «Хетафе», а «Ман Сити» разобрался с «Эвертоном» – 3:0. Напомним, мадридский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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