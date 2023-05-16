В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Неделю назад соперники провели первую дуэль, которая завершилась вничью со счетом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора в первом тайме «горожане» ответили результативным ударом Кевина Де Брюйне во второй половине встречи. В прошлый уик-энд команды провели поединки своих национальных чемпионатов. «Реал» с минимальным счетом обыграл «Хетафе», а «Ман Сити» разобрался с «Эвертоном» – 3:0. Напомним, мадридский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.