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17.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 4 : 0
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Лига чемпионов
18 мая 2023, 00:10 | Обновлено 18 мая 2023, 00:44
5267
0

Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

18 мая 2023, 00:10 | Обновлено 18 мая 2023, 00:44
5267
0
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 мая, прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1. На «Этихад» англичане не оставили шансов «сливочным» – 4:0. «Сити» вышел в финал Лиги чемпионов 2022/23, где сыграет с «Интером».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити – Реал – 4:0

Голы: Бернарду Силва, 23, 37, Милитао, 76 (автогол), Альварес, 90+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бернарду Силва, 23 мин.

ГОЛ! 2:0 Бернарду Силва, 37 мин.

ГОЛ! 3:0 Аканджи, 76 мин.

ГОЛ! 4:0 Альварес, 90+1 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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