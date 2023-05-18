Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
В среду, 17 мая, прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».
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Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1. На «Этихад» англичане не оставили шансов «сливочным» – 4:0. «Сити» вышел в финал Лиги чемпионов 2022/23, где сыграет с «Интером».
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
Манчестер Сити – Реал – 4:0
Голы: Бернарду Силва, 23, 37, Милитао, 76 (автогол), Альварес, 90+1
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Бернарду Силва, 23 мин.
ГОЛ! 2:0 Бернарду Силва, 37 мин.
ГОЛ! 3:0 Аканджи, 76 мин.
ГОЛ! 4:0 Альварес, 90+1 мин.
События матча
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