В среду, 17 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором английский «Манчестер Сити» будет принимать мадридский «Реал». Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Английский клуб проводит ударную часть сезона. По результатам видно, что Пеп Гвардиола наконец-то разобрался с полным внедрением Эрлинга Холанда в свой коллектив и теперь эта машина работает не только на свою личную статистику, но и на благо команды. Под конец сезона традиционно, как для такого времени разыгрался Илкай Гюндоган, в двух последних матчах АПЛ именно он делал результат, оформив пять результативных действий. Кевин де Брюйне продолжает доказывать свой статус одного из лучших полузащитников мира.

И если на внутренней арене «горожане» выиграли 11 матчей подряд при полном превосходстве, кроме разве что матче с «Лестером» и «Эвертоном», то на евроарене добывать именно результат гораздо сложнее. В первой встрече с «Реалом» английский клуб выглядел чуть убедительнее, но конвертировать это в голевое преимущество в итоге не смог. И если раньше голевая ничья на выезде всегда считалась отличным результатом двухматчевых противостояний, то сейчас это уже не играет такой роли. Дома все равно нужно играть на победу с забитыми мячами, мастера реализации из Мадрида точно не уйдут с поля без забитого гола.

«Манчестер Сити» – фаворит второй встречи, но не нужно забывать прошлогоднего противостояния, во время которого англичане до 90-й минуты второй встречи были одной ногой в финале, но умудрились пропустить два гола в компенсированное время и уступили в дополнительное. Ранее Гвардиола шесть раз из девяти проигрывал полуфинальные противостояния в ЛЧ, на этой стадии судьба часто бывает к нему неблагосклонной.

Реал Мадрид

У «Реала» не все так хорошо на внутренней арене, но в еврокубках мадридцы стабильно достигают невероятных результатов. Действующие чемпионы турнира во главе с Карло Анчелотти, который в этой игре станет рекордсменом Лиги чемпионов по количеству игр в качестве тренера, хоть и имеют меньше шансов на бумаге, но всегда готовы преподнести сюрприз.

В первой встрече они больше сдерживали соперников и ждали своего шанса, во второй, вероятно, будет нечто подобное. Анчелотти понравилась игра своей команды в домашней встрече, но он был очень недоволен тем фактом, что англичане в Мадриде забили гол с нарушением. Напомню, что мяч тогда вышел за пределы поля, а проверки VAR не было.

Статистика встреч между этими клубами дает равенство. По 4 победы плюс три ничьих в 11 сыгранных матчах. В Англии «Реал» пока не побеждал, в среду это также будет сделать довольно проблематично. Есть большая вероятность, что победитель противостояния этого сезона будет определен в дополнительное время.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Уокер, Грилиш, Родри, Стоунс, Бернарду Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Холанд.

«Реал Мадрид»: Куртуа – Камавинга, Алаба, Рюдигер, Карвахаль, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.

Не сыграют: Мэнди (дисквалификация), Аке (мышечная контузия) – все готовы играть.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре обе команды смогут забить гол в основное время. Нашей ставкой будет позиция Обе забьют с коэффициентом 1.67.

17 мая, среда