Ман Сити и Интер проведут в финале ЛЧ историческую встречу

10 июня в Стамбуле на поле Олимпийского стадиона Ататюрка состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой выяснят отношения «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

Команды сойдутся впервые тет-а-тет в официальном матче.

«Манчестер Сити» и «Интер» повторят ситуацию 2005 года. Тогда также впервые в истории в официальном матче именно в финале Лиги чемпионов встретились «Милан» и «Ливерпуль». Игра, напомним, тоже проходила в Стамбуле и завершилась победой мерсисайдцев в серии пенальти – 3:2 (основное время – 3:3).