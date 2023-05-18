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  4. Ман Сити и Интер проведут в финале ЛЧ историческую встречу
Лига чемпионов
18 мая 2023, 01:35 |
402
0

Ман Сити и Интер проведут в финале ЛЧ историческую встречу

Команды разыграют трофей в Стамбуле

18 мая 2023, 01:35 |
402
0
Ман Сити и Интер проведут в финале ЛЧ историческую встречу
Twitter

10 июня в Стамбуле на поле Олимпийского стадиона Ататюрка состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой выяснят отношения «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

Команды сойдутся впервые тет-а-тет в официальном матче.

«Манчестер Сити» и «Интер» повторят ситуацию 2005 года. Тогда также впервые в истории в официальном матче именно в финале Лиги чемпионов встретились «Милан» и «Ливерпуль». Игра, напомним, тоже проходила в Стамбуле и завершилась победой мерсисайдцев в серии пенальти – 3:2 (основное время – 3:3).

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Источник Sport.ua
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