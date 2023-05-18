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  4. Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
WTA
18 мая 2023, 01:45 |
546
4

Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме

Ига практически дожала представительницу Казахстана в двух сетах, но увы...

18 мая 2023, 01:45 |
546
4
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований полька снялась с матча против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 6) в третьем сете. Игра длилась 2 часа и 19 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – 6:2, 6:7 (3:7), 2:2, RET., Свентек

После второго сета Ига взяла медицинский перерыв и вернулась на корт с перевязанным правым бедром.

Во второй партии Свентек уверенно побеждала 4:2 и имела 5 скрытых матчболов за сет, но не смогла дожать соперницу.

За матч Ига отдала всего 1 подачу.

Это была четвертая встреча теннисисток. Полька проиграла третий поединок. В 2021 и 2022 году Ига брала титулы на кортах Рима.

В полуфинале тысячника в столице Италии Рыбакина встретится с Аленой Остапенко, которая на своем пути обыграла Паулу Бадосу. В поединке 1/2 финала в нижней части сетки сыграют Ангелина Калинина и Вероника Кудерметова.

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Анна Савоськіна
Швидкого одужання Іга!!! Сподіваємося Остапенко розмаже цього шланга по корту!!!
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+3
Fdail
Травма перед РГ - це  дуже недобре . Бажаю швидкого одуження. І трішки про матч. До сьомого гейму другого сету Іга повністю контролювала хід гри, та й по грі на подачі від обох це більше нагадувало чоловічий теніс. А ось сам сьомий гейм - повністю провина Іги, нажаль.  Сипала купу помилок і сама віддала його. А далі, на тайбрейку Рибакіна відчувала себе як "риба у воді" ( за цей сезон всього один програний тайбрейк). Шкода, шкода, але в Парижі вже хочеться бачити сильну Свьонтек , яку ми полюбили минулого року. Впевнену, без психів,  ментально стійку першу ракетку Ігу Свьонтек.  Причому цей Париж вкрай важливий для того, щоб утриматися в статусі першої ракетки світу. А Остапенко,  якщо буде в настрої,  повинна виносити Рибакіну на грунті. 
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+2
Віталій Ткачук
Здоров'я важливіше. Альона, якщо не станеться нічого екстраординарного, повинна перемагати цю...
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0
Сергій Юрійович
Ех, залишається Ангеліна одна проти усієї нечисті(. 
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0
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