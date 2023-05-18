Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Ига практически дожала представительницу Казахстана в двух сетах, но увы...
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В четвертьфинале соревнований полька снялась с матча против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 6) в третьем сете. Игра длилась 2 часа и 19 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – 6:2, 6:7 (3:7), 2:2, RET., Свентек
После второго сета Ига взяла медицинский перерыв и вернулась на корт с перевязанным правым бедром.
Во второй партии Свентек уверенно побеждала 4:2 и имела 5 скрытых матчболов за сет, но не смогла дожать соперницу.
За матч Ига отдала всего 1 подачу.
Это была четвертая встреча теннисисток. Полька проиграла третий поединок. В 2021 и 2022 году Ига брала титулы на кортах Рима.
В полуфинале тысячника в столице Италии Рыбакина встретится с Аленой Остапенко, которая на своем пути обыграла Паулу Бадосу. В поединке 1/2 финала в нижней части сетки сыграют Ангелина Калинина и Вероника Кудерметова.
The women’s final 4️⃣ are set in Rome! 🏛️#IBI23 pic.twitter.com/xsFi7e5r4a— Tennis Channel (@TennisChannel) May 17, 2023
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