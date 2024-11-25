Украина. Премьер лига25 ноября 2024, 19:11 |
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Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Брайан Себальос покинет киевский клуб
25 ноября 2024, 19:11 |
1551
5
Новичок «Динамо» Брайан Себальос покинет киевский клуб.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Себальйос покинет «Динамо» еще до конца первой части сезона. В киевском клубе приняли решение досрочно завершить аренду колумбийца. Семья легионера уже уехала из Украины, сам он собрал чемоданы и ждет расчет клуба, чтобы также вернуться на родину.
Брайан Себальос сыграл 3 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.
Ранее легионер «Динамо» вышел в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.
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обидно, что очень хорошо дебютировал и тут же сломался.
Гравці починають це потроху розуміти і роблять відповідні кроки.