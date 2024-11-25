Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб

Новичок «Динамо» Брайан Себальос покинет киевский клуб.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Себальйос покинет «Динамо» еще до конца первой части сезона. В киевском клубе приняли решение досрочно завершить аренду колумбийца. Семья легионера уже уехала из Украины, сам он собрал чемоданы и ждет расчет клуба, чтобы также вернуться на родину.

Брайан Себальос сыграл 3 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.

Ранее легионер «Динамо» вышел в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.