Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 19:11 |
1551
5

Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб

Брайан Себальос покинет киевский клуб

25 ноября 2024, 19:11 |
1551
5
Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
ФК Динамо. Браян Себальос

Новичок «Динамо» Брайан Себальос покинет киевский клуб.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Себальйос покинет «Динамо» еще до конца первой части сезона. В киевском клубе приняли решение досрочно завершить аренду колумбийца. Семья легионера уже уехала из Украины, сам он собрал чемоданы и ждет расчет клуба, чтобы также вернуться на родину.

Брайан Себальос сыграл 3 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.

Ранее легионер «Динамо» вышел в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.

По теме:
Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»
Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру
Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны
Брайан Себальос Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25 ноября 2024, 08:53 7
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Гарри Кейн может переехать в Мадрид

Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 25 ноября 2024, 17:09 0
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 ноября в 22:00 по Киеву

Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Снукер | 25.11.2024, 07:39
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24.11.2024, 23:34
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Футбол | 25.11.2024, 15:02
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
несчастный случай. от травм никто не застрахован. 
обидно, что очень хорошо дебютировал и тут же сломался.
Ответить
+1
Tower Bridge
Решил оправдать фамилию
Ответить
0
_Quantum19_
Ще один доказ того, що ФК "Динамо" (Київ) - гнилий клуб. 
Гравці починають це потроху розуміти і роблять відповідні кроки.
Ответить
-2
GloryUkraine
Через війну. Нічого не поробиш.
Ответить
-2
VovanSidorovi4
Че-то СаШо не может работать с легионерами.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 17
Футбол
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 77
Футбол
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 06:23 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем