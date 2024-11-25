Звёздная компания: Зинченко назвал своих футбольных кумиров

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто его любимые футболисты.

«Роналдо, Тьерри Анри, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Лионель Месси», – сказал 27-летний хавбек.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 6 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» планирует продать Зинченко зимой.