Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Спортингом» и «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе», который находится в Лиссабоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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