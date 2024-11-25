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Спортинг Лиссабон
26.11.2024 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
25 ноября 2024, 19:02 |
62
0

Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву

25 ноября 2024, 19:02 |
62
0
Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Спортингом» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе», который находится в Лиссабоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортинг – Арсенал
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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