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  4. ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Лига чемпионов
25 ноября 2024, 21:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:41
300
3

ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Донецкая команда начала путь в Нидерланды

25 ноября 2024, 21:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:41
300
3
ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер отправился из Украины в Нидерланды.

Чемпионы Украины начали путь на очередной матч Лиги чемпионов.

Следующая остановка – Эйндховен, где горняки проведут матч 4-го тура Лиги чемпионов против ПСВ.

Шахтер имеет 4 очка после 4 туров ЛЧ и ведет борьбу за попадание в топ-24 и выход в плей-офф.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Фанат Шахтаря
Успіхів, чемпіони! Ми завжди з вами!
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Pavel_i_CO
Пів команди пєрдіньєй та гомєсів
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