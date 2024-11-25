ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Донецкий Шахтер отправился из Украины в Нидерланды.

Чемпионы Украины начали путь на очередной матч Лиги чемпионов.

Следующая остановка – Эйндховен, где горняки проведут матч 4-го тура Лиги чемпионов против ПСВ.

Шахтер имеет 4 очка после 4 туров ЛЧ и ведет борьбу за попадание в топ-24 и выход в плей-офф.