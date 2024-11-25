Лига чемпионов25 ноября 2024, 21:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:41
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3
ФОТО. Шахтер отправился в Эйндховен на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Донецкая команда начала путь в Нидерланды
25 ноября 2024, 21:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:41
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3
Донецкий Шахтер отправился из Украины в Нидерланды.
Чемпионы Украины начали путь на очередной матч Лиги чемпионов.
Следующая остановка – Эйндховен, где горняки проведут матч 4-го тура Лиги чемпионов против ПСВ.
Шахтер имеет 4 очка после 4 туров ЛЧ и ведет борьбу за попадание в топ-24 и выход в плей-офф.
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